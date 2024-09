Maria Rosaria Boccia su Sangiuliano dalle registrazioni alle chat piccanti, poi l’affondo a Meloni

Nell’intervista a La Stampa Maria Rosaria Boccia accusa la Premier Giorgia Meloni di aver usato ‘comportamenti sessisti’ contro di lei, definendola ‘l’altra persona’ della relazione con il ministro Gennaro Sangiuliano, conosciuto nell’agosto 2023.

Maria Rosaria Boccia contro la Premier Giorgia Meloni: ‘Mi limito a difendermi da un comportamento sessista’

“Chi si richiama ai valori dell’essere donna ha il diritto e il dovere di difendere la propria dignità come ha fatto l’altra persona (Meloni, nda) quando ha interrotto una relazione profonda tramite un post sui social, dopo che il compagno (Giambruno, nda) aveva violato un sentimento d’amore. Mi chiedo perché io vengo trattata con arroganza, additata senza nome e cognome” – ha affermato l’imprenditrice originaria di Pompei.

“I comportamenti sessisti vanno sempre denunciati, come ha fatto lei anche utilizzando i social perché una donna deve proteggere la propria dignità indipendentemente dal ruolo che ricopre” – afferma Boccia riferendosi alla presidente del Consiglio. Non si può rivendicare la dignità di una donna, offesa nei sentimenti, a fasi alterne. Inoltre, non si può dirsi cristiani senza praticare il perdono. Io mi limito a difendermi da un comportamento sessista” – aggiunge. Quanto ai politici di centrodestra che sostengono che sia stata manovrata da qualcuno per tendere una trappola a Sangiuliano, Boccia replica: “Hanno molta fantasia”.

Maria Rosaria Boccia è tornato su quando ha conosciuto Sangiuliano, sulle vicende del decreto di consulenza, “gratuita” tiene a sottolineare, poi saltato. E sulle chat. Qui Boccia conferma “che il ministro è un po’ confuso. Perché il giorno prima ha detto che nelle nostre chat potevano esserci solo delle foto carine, non compromettenti e qualche cuoricino o qualche emoticon carina. Ma – annota allora – un conto è dire quello che ha detto il giorno prima, ovvero che ci sono delle chat blande, un altro è dire che ci sono delle chat con una persona con cui hai una relazione”.

‘Ho registrato le conversazioni con Sangiuliano perché mi disse che nessuno avrebbe creduto alle mie parole’

“Con una persona con la quale ho una relazione – arriva al dunque Maria Rosaria Boccia – non mi scambio solo delle foto innocenti ed emoticon. Parliamo della nostra vita personale quotidiana. Semmai posso scambiarmi anche qualche messaggio più piccante”. Ha spiegato anche la decisione di registrare tutto dei rapporti con il ministro della Cultura da fine luglio: “Perché mi ha detto una frase che mi ha colpito molto: ‘Io sono il ministro, io sono un uomo, io rappresento l’istituzione e in futuro nessuno crederà a tutto quello che tu dirai'”.

Infine i ‘ricatti’ di cui Sangiuliano sarebbe vittima da chi sta ‘nei palazzi del potere’. “Chi? ‘Ho ascoltato conversazioni e letto messaggio di persone che a mio avviso hanno ricattato il ministro. Chi sono dovrebbe dirlo lui. Posso dire che ci sono direttori di settimanali’.