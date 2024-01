Martinengo, Caryl Menghetti uccide il marito 24 ore dopo la visita psichiatrica

Diego Rota, operaio, 56 anni, è stato ucciso nella camera da letto con diverse coltellate, tra cui una al collo e altre all’addome, dalla moglie Caryl Menghetti, 46enne originaria di Vercelli. La donna è stata arrestata all’alba nell’abitazione di famiglia, una villetta isolata a Martinengo, in provincia di Bergamo.

Diego Rota è stata ucciso con diverse coltellate in camera da letto

I militari della compagnia di Treviglio sono intervenuti la sera di giovedì 25 gennaio intorno alle 23:30 nella villetta della famiglia dopo avere ricevuto una segnalazione. L’arma del delitto, un coltello da cucina, è stata trovata e sequestrata. La donna è stata portata nel carcere di Bergamo.

Secondo le indagini non ci sono elementi che possano ricondurre il delitto a pregressi episodi di maltrattamenti in famiglia né vi erano criticità evidenti nel rapporto di coppia, nonostante la donna avesse vissuto problemi personali e di lavoro che, hanno spiegato i carabinieri in un comunicato, “avevano inciso in modo assai rilevante sul suo stato emotivo”. 24 ore prima era stata sottoposta a una visita psichiatrica. Ad accompagnare la donna in ospedale era stato il consorte, Diego Rota, di professione operaio.

Caryl Menghetti aveva problematiche lavorative ed il giorno prima era stata accompagnata dal marito dallo psichiatra

É quanto emerge dalle indagini dei carabinieri di Bergamo e Treviglio. Al termine della visita la donna era stata dimessa con una terapia farmacologica. Già nel 2020 era stata ricoverata nel reparto di psichiatria dello stesso ospedale. Negli ultimi tempi Caryl Menghetti “aveva vissuto problematiche lavorative e personali che avevano inciso in modo assai rilevante sul suo stato emotivo”.

Lo riferiscono i carabinieri di Bergamo aggiungendo che “secondo una prima ricostruzione, non vi erano criticità nel rapporto di coppia”. La figlia dei due di 5 anni è stata affidata ai familiari su disposizione della Procura dei Minori di Brescia.