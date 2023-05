Uccise il vicino di casa a Treviglio: assolta perché incapace di intendere e di volere

I giudici non hanno riconosciuto l’aggravante dei futili motivi, e stabilito per l’anziana almeno 5 anni di detenzione in una Rems. È stata assolta Silvana Erzemberger, 71 anni, perché ritenuta incapace di intendere e volere al momento dell’omicidio. La donna uccise a colpi di pistola il suo vicino di casa Luigi Casati, 61 anni, il 28 aprile 2022 a Treviglio (in provincia di Bergamo).

La donna ferì gravemente la moglie Monica Leoni, scesa in strada per soccorrerlo. Data la sua pericolosità sociale, la donna dovrà però restare in una Rems (Residenza per l’esecuzione misure di sicurezza) per 5 anni. La sentenza della Corte d’Assise di Bergamo è arrivata dopo 30 minuti di camera di consiglio.

Nel corso del dibattimento è emerso che Silvana Erzemberger sarebbe in preda a un “disturbo delirante”. In carcere ha detto che sentiva ancora i campanelli. La donna era convinta di essere vittima di una cospirazione dei vicini che secondo lei suonavano alla porta per non farla dormire.