‘Fatti sentire, facci sapere se stai bene’: ricerche per Mary D’Artista a Sulmona, attivato piano interforze

Mary D'Artista

Chi è Mary D’Artista e da quando è scomparsa?

La Prefettura dell’Aquila ha attivato il Piano di coordinamento per la ricerca delle persone scomparse per Mary D’Artista, la donna di 48 anni residente a Sulmona di cui non si hanno più notizie dal 30 gennaio.

Si tratta di un dispositivo operativo interforze che permette di coordinare in modo strutturato le attività di ricerca, mettendo in rete polizia, carabinieri, vigili del fuoco, volontariato e strutture sanitarie sotto un’unica cabina di regia.

L’attivazione del piano è avvenuta dopo la denuncia presentata al commissariato di Polizia di Sulmona, che resta il punto di riferimento per le indagini investigative.

L’auto ritrovata e le ricerche in ambito urbano

Le operazioni si stanno concentrando prevalentemente nell’area urbana di Sulmona, anche in seguito al ritrovamento dell’auto della donna parcheggiata in città, con alcuni effetti personali all’interno.

Il veicolo rappresenta al momento uno degli elementi chiave dell’indagine, perché potrebbe indicare l’ultimo spostamento certo della 48enne. Nella giornata odierna si è svolta una riunione operativa tra le forze coinvolte per fare il punto della situazione e pianificare le prossime fasi delle ricerche. La donna aveva da poco perso il lavoro.

L’appello dei familiari: “Fatti sentire, se vuoi ti lasciamo in pace”

Nel frattempo prosegue l’appello pubblico dei familiari, rilanciato sui social, da Chi l’ha visto e dai media locali. Antonella Fonte, moglie dello zio materno di Mary D’Artista, ha lanciato un messaggio diretto e toccante:

“Spero che voglia solo essere lasciata un po’ in pace. Il peggio non lo voglio pensare. Il mio appello è: informaci, fatti sentire, facci sapere se stai bene. Poi, se vuoi essere lasciata in pace, lo rispettiamo. Noi ci siamo sempre”.

La donna ha anche fornito dettagli sulla personalità della scomparsa: riservata, poco incline a confidarsi e con una storia familiare segnata da lutti ravvicinati.

“I genitori e un fratello sono morti a distanza di pochi anni. Era rimasta sola”, ha spiegato.

Gli ultimi contatti e il profilo personale della donna

Secondo quanto riferito dai familiari, l’ultimo accesso a WhatsApp risale al 28 gennaio alle 00.58, un dettaglio che potrebbe aiutare a ricostruire la cronologia degli eventi.

Mary D’Artista, nata nel 1978, compirà 48 anni a luglio. Non ha marito né figli e, stando alle testimonianze, era una persona molto discreta, poco espansiva e con una vita piuttosto appartata.

Una concittadina ha ricordato di averla vista l’ultima volta in estate:

“Aveva un cagnolino. Non mi sembrava completamente serena, non si faceva aiutare”.

Le ricerche continuano: mobilitazione della comunità

Le forze dell’ordine e i volontari stanno intensificando le attività di ricerca, mentre amici e parenti continuano a diffondere appelli e segnalazioni.

“Abbiamo girato tutto il giorno per cercarla, fermiamo le persone per chiedere se l’hanno vista. Non ci fermeremo”, hanno spiegato i familiari.

La Prefettura mantiene il coordinamento delle operazioni, con l’obiettivo di raccogliere qualsiasi informazione utile per ricostruire gli spostamenti della donna e individuarne la posizione.

Un caso che tiene col fiato sospeso Sulmona

La scomparsa di Mary D’Artista ha scosso la comunità locale, dove la donna era conosciuta come una persona schiva ma gentile. Il ritrovamento dell’auto e la totale assenza di contatti alimentano l’angoscia di familiari e conoscenti, mentre le autorità invitano chiunque abbia informazioni a contattare immediatamente le forze dell’ordine.

Il caso resta aperto, con tutte le ipotesi al vaglio degli investigatori.