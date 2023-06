Roma, trovato Mattia Esposito dopo l’appello lanciato dai genitori a Chi l’ha visto

“È stato appena ritrovato, sta bene”. E’ quanto scrive sul suo profilo Facebook la madre di Mattia Esposito, il ragazzo di 17 anni di cui si sono perse le tracce dal 30 maggio dal quartiere Centocelle. Preoccupata per l’assenza di notizie, aveva lanciato un disperato appello durante la puntata di Chi l’ha visto di mercoledì 31 maggio.

Il giovane era uscito di casa per andare a scuola per raggiungere la scuola, il liceo Giorgi Woolf, nella zona della Casilina, ma lì non è mai arrivato. I genitori di Mattia Esposito, iscritto al avevano lanciato un appello durante il programma condotto da Federica Sciarelli.

“É uscito ieri mattina alle 8 per andare a scuola e non è più tornato”. La sera prima avevamo avuto una discussione per la scuola. Noi non siamo arrabbiati, torna a casa” – aveva riferito tra le lacrime mamma Francesca che aveva spiegato che da un giorno era in giro da solo.

Si erano mobilitati nelle ricerche anche i compagni di scuola del 17enne appassionato di manga e computer. “Segue le partite di tennis insieme a papà Federico”.