Chi l’ha visto, il mistero della scomparsa di Lucia Arfè tra segnalazioni e paure

A distanza di 7 giorni dal primo appello per la scomparsa a Chi l’ha visto non si hanno notizie di Lucia Arfè. La 64enne si è allontanata dai Quartieri Spagnoli il 15 aprile e da allora la famiglia ha ricevuto numerose segnalazioni, da Portici a Melito passando per Ercolano, ma della donna non si hanno tracce.

La donna segnalata a Melito non era Lucia Arfè

Della vicenda se ne è nuovamente occupato il programma condotto da Federica Sciarelli nel corso della puntata del 3 maggio. “L’hanno vista alle due di notte a Portici ma poi non abbiamo saputo nulla ed il tempo passa” – ha detto la figlia, Angela Di Palma Esposito. L’inviato del programma di Rai 3 si è recato in via Melitiello a Melito, in provincia di Napoli, dopo la segnalazione di un telespettatore che aveva notato una persona che somigliava a Lucia Arfè.

In realtà si trattava di un’altra persona pur indossando ciabatte simili a quelle della donna scomparsa dai Quartieri Spagnoli e diventata famosa su TikTok.

L’ansia della figlia a 18 giorni dalla scomparsa della 64enne

Super tifosa del Napoli, i familiari sperano di ritrovarla per festeggiare con lei il terzo scudetto azzurro. “Ringrazio tutti per le segnalazioni ricevute, in tanti si sono interessati alla vicenda di mia madre” – ha riferito la figlia, in ansia per le sorti della 64enne a 18 giorni dalla scomparsa.