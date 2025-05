Kings League Italy, Fedez sulla lite con Blur: ‘Augura tumore e morte’, Bonucci li ha divisi

Fedez infuriato durante la Kings League

Attimi di alta tensione si sono verificati nel corso della Kings League Italy, durante la partita tra i Boomers, la squadra capitanata da Fedez, e gli Stallions guidati dallo streamer Blur (Gianmarco Tocco), noto volto di Twitch. L’incontro, valido per i quarti di finale dei playoff, ha visto il rapper milanese protagonista di un acceso diverbio con il suo rivale, tanto che si è sfiorata la rissa in campo.

Tensione alle stelle alla Kings League Italy tra Fedez e lo streamer

Secondo quanto documentato da numerosi video diventati virali sui social, Fedez ha abbandonato la sua postazione e si è precipitato verso Blur, urlando: “Che c*** volete?” mentre veniva trattenuto dagli altri giocatori e da Leonardo Bonucci, ex difensore della Juventus, che ha svolto il ruolo di “wild card” per i Boomers. L’intervento tempestivo del calciatore ha evitato il degenerare della situazione.

La tensione era già palpabile da giorni, a causa delle provocazioni che, secondo Fedez, Blur avrebbe ripetutamente rivolto a lui e al suo team, sia prima che durante la partita. In una serie di storie pubblicate su Instagram dopo il match, il rapper ha denunciato un clima tossico creato dal rivale: “Ho sentito urlare insulti inaccettabili, auguri di morte e di tumore. Questo è intollerabile, soprattutto per chi, come me, ha avuto un tumore”.

Clamorosa lite tra #Fedez e #Blur durante la Kings League, ecco il video pic.twitter.com/x2G9AnKcy0 — MondoTV24 (@MondoTV241) May 10, 2025

Lo sfogo del rapper

Fedez ha rivelato di aver già segnalato da tempo alla direzione della Kings League i toni usati da Blur nelle sue dirette, affermando che le sue denunce sono rimaste inascoltate: “Avevo chiesto un incontro per porre un freno a questo tipo di contenuti. Non è stato fatto nulla, e ora eccoci qui. Blur era a un metro da me e continuava a lanciare offese ignobili”.

In conclusione, Fedez ha ribadito il suo disappunto verso l’organizzazione e ha messo in guardia sul rischio che simili comportamenti possano degenerare: “Se esci dalla tua cameretta e auguri tumori alle persone, prima o poi qualcuno potrebbe rispondere in modo più fisico. Fortunatamente ho mantenuto il controllo, ma non è detto che vada sempre così”.

La partita si è conclusa con la vittoria dei Boomers per 5-4. Fedez ha comunque ringraziato gli avversari per la prestazione sportiva, fissando l’appuntamento per la semifinale che si terrà a Parigi.