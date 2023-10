Messico, il drammatico video del crollo del tetto di una chiesa durante battesimo: 10 morti

É di almeno dieci morti, tra cui tre bambini, e sessanta feriti di cui due gravi il bilancio del crollo del tetto di una chiesa a Ciudad Madero, nello stato di Tamaulipas, nel nord est del Messico.

Il crollo è avvenuto mentre circa cento persone stavano partecipando a un battesimo nella chiesa di Santa Cruz. Decine persone sono rimaste intrappolate sotto le macerie, dove i soccorritori stanno scavando per cercare sopravvissuti. Al momento non è ancora chiaro cosa possa aver causato il crollo, ma il sindaco di Ciudad Madero ha parlato di “cedimenti strutturali”.

Il sacerdote che stava celebrando il battesimo al momento dell’incidente, Angel Vargas, ha detto che una giornata di festa si è trasformata in una tragedia. “Sono venuti a cercare il paradiso per i più piccoli e hanno trovato l’eternità. Voglio che le famiglie trovino la pace”.

At least 5 people were killed after church collapses during baptism ceremony in Ciudad Madero, Mexico; dozens still trapped. pic.twitter.com/8kNnl2CdAB