Gianmarco Steri ha fatto la sua scelta a Uomini e Donne: ecco chi ha conquistato il suo cuore

Gianmarco Steri, Cristina Ferrari e Nadia Di Diodato

Cristina Ferrara è la scelta di Gianmarco: emozione e lettere nella registrazione dell’11 maggio

Domenica 11 maggio 2025 si è registrata una nuova puntata di Uomini e Donne, il celebre dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi, e i riflettori sono stati puntati su uno dei momenti più attesi della stagione: la scelta di Gianmarco Steri.

Il tronista romano ha concluso il suo percorso scegliendo Cristina Ferrara, la corteggiatrice che sin dall’inizio aveva attirato la sua attenzione per bellezza, carattere deciso e forte personalità. A rivelare l’esito della registrazione è stato, come sempre, l’esperto del programma Lorenzo Pugnaloni, attraverso le sue anticipazioni condivise sui social.

Nell’occasione la corteggiatrice, sostenuta da Tina Cipollari, indossava un abito grigio/argento glitterato mentre la rivale un completo blu. Nadia Di Diodato ha reagito bruscamente alla decisione del tronista, non nascondendo delusione e rabbia.

Una scelta tra emozioni, dubbi e segnalazioni

Il percorso di Gianmarco è stato tutto fuorché lineare. Al centro di un triangolo sentimentale tra Cristina Ferrara e Nadia Di Diodato, il tronista ha vissuto momenti di forte complicità ma anche tensione con entrambe. Con Cristina, l’intesa è scattata subito: baci, esterne piene di feeling e attrazione fisica dichiarata fin dalle prime uscite. Tuttavia, la napoletana ha vissuto settimane difficili, segnate da ripetute segnalazioni su presunti flirt con personaggi noti come il calciatore Eric García Martret e il ballerino Lorenzo Del Moro.

Nell’ultima esterna, tra i due non sono mancate le tensioni, ma le emozioni hanno avuto la meglio. In studio, Gianmarco ha letto una lettera particolarmente toccante, che ha segnato il culmine emotivo della registrazione. L’atmosfera si è fatta intensa, culminando con la scelta ufficiale di Cristina tra la commozione generale.

La rivale Nadia: sorpresa inaspettata e avvicinamento finale

Nadia Di Diodato, l’altra pretendente, era partita in sordina. Oscurata all’inizio dalle altre corteggiatrici, ha saputo farsi spazio nel cuore del tronista con la sua dolcezza e la sua determinazione. Un momento chiave è stato quando si è presentata a sorpresa nel negozio di barbiere di Gianmarco per il suo compleanno, portandogli una torta e conoscendo i suoi colleghi. Un gesto tenero che aveva fatto ipotizzare un possibile cambio di rotta. Tuttavia, anche su Nadia era emersa una segnalazione delicata: suo cugino lavorerebbe nella barberia di Gianmarco, facendo sospettare un possibile accordo tra i due.

Nonostante i passi avanti di Nadia, il cuore di Gianmarco ha continuato a battere per Cristina, portando alla scelta definitiva.

Chi è Cristina Ferrara: tra design, danza e un legame con Rama Lila

Cristina Ferrara, 27 anni, è originaria di Napoli ma vive a Milano. Laureata in design e diplomata in danza, lavora in un centro medico come assistente. Nel programma si è distinta per la sua determinazione e per un carattere orgoglioso che ha spesso generato confronti diretti con Gianmarco.

Cristina è molto attiva sui social, in particolare su Instagram dove si presenta come @cristinaynaferrara. Tra i suoi contatti figura anche Rama Lila, ex corteggiatrice di Jonas Berami nel 2014, con cui condivide una profonda amicizia.

Durante il loro percorso, Gianmarco ha più volte espresso dubbi sull’interesse reale di Cristina, ma lei è riuscita a convincerlo a suon di gesti e presenza costante. Come dichiarato in studio: “La scorsa volta ero rimasto sorpreso, mi hai fatto ricredere sul fatto che fossi sulle tue. Ma poi ti ho vista di nuovo distante…”. Questo altalenarsi di emozioni ha tenuto il pubblico col fiato sospeso fino all’ultima esterna.

Conclusione: inizia una nuova storia d’amore?

La scelta di Gianmarco Steri rappresenta uno dei momenti clou della stagione 2025 di Uomini e Donne. Tra incertezze, gelosie e dichiarazioni d’amore, la coppia formata con Cristina Ferrara ha saputo emozionare pubblico e opinionisti. Ora resta da vedere se l’amore nato negli studi di Canale 5 sarà destinato a durare anche fuori dal programma.

Non resta che attendere la messa in onda per vivere (o rivivere) questo emozionante capitolo del Trono Classico.