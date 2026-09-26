Messina, avvocato aggredito con l’acido dalla cliente: «Voleva bere acqua, poi me l’ha gettato addosso»

Il legale aggredito a Messina è stato ricoverato al centro grandi ustionati

Pierfrancesco Broccio, 58 anni, è ricoverato al centro grandi ustionati di Catania: il racconto dell’avvocato

«Appena mi ha visto mi ha detto che voleva bere un poco d’acqua e inaspettatamente ha preso l’acido e me lo ha buttato addosso».

È così che Pierfrancesco Broccio, avvocato messinese di 58 anni, racconta dall’ospedale di Catania l’aggressione subita ieri sera da una sua cliente. Un gesto improvviso che gli ha provocato ustioni su circa il 20% del corpo, in particolare al volto e al torace.

Broccio, originario del villaggio di Santo Stefano Medio, è ricoverato al centro grandi ustionati di Catania, con prognosi riservata. L’avvocato ha riferito di essere fortunatamente fuori pericolo.

Il momento più drammatico è stato quando l’acido gli è stato lanciato addosso. A proteggergli gli occhi, secondo il suo racconto, sono stati anche gli occhiali.

«Fortunatamente non è riuscita a prendermi negli occhi, anche perché avevo gli occhiali. Tuttavia mi ha preso nella parte bassa del volto, nel collo e in varie altre parti del corpo».

«Mi sono chiuso nell’auto e sono scappato»

Dopo l’aggressione, Broccio è riuscito a mettersi al riparo.

«Mi sono chiuso nell’auto e sono scappato, sono arrivato nel mio studio e avevo tutti i vestiti bruciati dall’acido».

Un racconto che restituisce la rapidità con cui si sarebbe consumata l’aggressione e le conseguenze riportate dall’avvocato.

Broccio ha spiegato di non aver mai avuto particolari problemi con la donna. «Io non ho avuto mai problemi con lei, io sono alto un metro e novanta quindi non avevo paura. Ma dopo quello che ha fatto ne ho avuta molta».

Il possibile motivo: «Le avevo detto di dire la verità»

Resta da capire cosa abbia spinto la donna ad aggredire l’avvocato.

Lo stesso Broccio ricorda un episodio del passato che, a suo giudizio, potrebbe essere stato motivo di risentimento.

«L’unico episodio per il quale si sarebbe potuta arrabbiare in passato con me era che gli avevo detto di dire la verità per un fatto del quale aveva accusato una persona, ma non pensavo potesse farmi questo ora».

L’avvocato ha inoltre riferito che la donna era stata per anni nell’ospedale psichiatrico giudiziario di Barcellona Pozzo di Gotto.

«È stata una mia cliente che aveva problemi mentali, infatti è stata per anni all’ospedale psichiatrico giudiziario di Barcellona Pozzo di Gotto. Ma non pensavo potesse arrivare a questo».

Si tratta, in questo caso, di una valutazione e di informazioni riferite direttamente dalla vittima: il movente dell’aggressione deve ancora essere accertato dagli investigatori.

La donna è fuggita, la cercano i carabinieri

Dopo aver aggredito Broccio, la donna si sarebbe allontanata facendo perdere le proprie tracce.

«La donna è fuggita, gli investigatori sanno chi è, e la stanno cercando», ha concluso l’avvocato.

Sulla vicenda stanno indagando i carabinieri della Compagnia Messina Sud, impegnati a rintracciare la donna e a ricostruire con precisione l’accaduto e il possibile movente.

Intanto Broccio resta ricoverato a Catania. Le ustioni interessano circa il 20% della superficie corporea, con conseguenze soprattutto al volto e al torace. La prognosi resta riservata, ma l’avvocato ha riferito di essere fortunatamente fuori pericolo.