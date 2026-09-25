Rebecca Galli, morta a 17 anni dopo lo schianto a Messina: era tornata da Miami, frequentava il liceo Archimede

Rebecca Galli

La corsa disperata al Policlinico non è bastata

Aveva 17 anni, frequentava il quarto anno del liceo scientifico Archimede, indirizzo linguistico, e nei mesi scorsi aveva vissuto anche l’esperienza di una vacanza studio a Miami. Per Rebecca Galli l’estate avrebbe dovuto essere un ricordo da portare con sé negli anni. È finita invece con una corsa disperata in ospedale e una notte trascorsa in Rianimazione.

Rebecca è morta questa mattina al Policlinico di Messina, dove era stata ricoverata in prognosi riservata dopo il gravissimo incidente avvenuto ieri pomeriggio in via Don Blasco.

Era in sella a uno scooter condotto da un ragazzo di 16 anni quando, per cause ancora da accertare, il mezzo si è scontrato con una Volkswagen Taigo che procedeva nella direzione opposta.

Le condizioni della ragazza erano apparse subito disperate. I soccorritori del 118 l’avevano trasportata d’urgenza al Policlinico, dove i medici l’avevano ricoverata nel reparto di Rianimazione. Questa mattina, dopo una notte di lotta, il suo cuore ha smesso di battere.

Lo scontro in via Don Blasco, indagini sulla dinamica

Adesso toccherà alla Sezione Infortunistica della Polizia Municipale di Messina ricostruire con precisione quanto accaduto.

La dinamica è ancora al vaglio degli investigatori. Lo scooter, condotto dal sedicenne con Rebecca a bordo, si è scontrato con la Volkswagen Taigo che procedeva sulla corsia opposta.

Nell’incidente è rimasto ferito anche il ragazzo che guidava lo scooter, che ha riportato una frattura importante e diverse contusioni. Ferite più lievi, invece, per il conducente dell’automobile.

Per Rebecca, però, l’impatto aveva provocato conseguenze devastanti. Trasportata al Policlinico in condizioni gravissime, è rimasta ricoverata in Rianimazione fino alla morte, avvenuta nella mattinata del 25 settembre.

Rebecca, 17 anni, il quarto anno all’Archimede e il ricordo di Miami

La notizia della morte di Rebecca ha riportato al centro del dolore di Messina la storia di una ragazza che aveva ancora davanti a sé gli anni della scuola e una vita tutta da costruire.

Frequentava il quarto anno del liceo scientifico Archimede, indirizzo linguistico. Nei mesi scorsi aveva anche partecipato a una vacanza studio a Miami, un’esperienza che avrebbe dovuto essere una delle immagini luminose della sua estate.

Invece il 24 settembre è arrivato quello schianto in via Don Blasco.

La morte di Rebecca si inserisce inoltre in una sequenza di tragedie che ha coinvolto altri giovanissimi nella città e nel territorio. Negli ultimi mesi Messina ha pianto Giulia Scimone, 16 anni, travolta da una moto a Torre Faro, e Riccardo Coglitore, morto in uno schianto tra il suo scooter e una Ford Fiesta.

Storie diverse, unite dal destino spezzato di ragazzi che non hanno avuto il tempo di diventare adulti.

Per Rebecca, tutto si è fermato a 17 anni, dopo quella notte in Rianimazione in cui i medici hanno tentato di salvarle la vita.