Funerali Michela Murgia, il discorso di Chiara Valerio: ‘Avrà ragione anche domani’ (VIDEO)

“E’ difficile adesso parlare di Michela Murgia al passato, così ne parlerò al futuro”. Così la scrittrice Chiara Valerio durante i funerali celebrati sabato 12 agosto alla Chiesa degli artisti in Piazza del Popolo. “In effetti il ​​futuro è l’unico tempo che esiste, perché i desideri sono al futuro e lei mi dirà che sono una svenevole sciacquetta sentimentale aggiungendo ‘ma che t’abbiamo fatto studiare a fare?'” – ha aggiunto.

Chiara Valerio, il commosso ricordo ai funerali alla Chiesa degli artisti: ‘Difficile parlare di Michela Murgia al passato’

“Avrà ragione Michela Murgia anche domani, la società è un problema di ciascuno di noi e in questo consiste il suo gesto politico”, e “siccome è difficile coniugare i verbi, allora oggi per Michela usiamo il tempo atmosferico, così domani pioverà Michela Murgia o splenderà Michela Murgia, o Michela Murgia sarà ventosa, o nebbiosa, spesso afosa, ogni tanto fresca e ventilata. C’è tanto tempo per Michela Murgia e per tutti noi. Va beh Miche’, tutte, tutti e tuttu”.

Una giornata “per tutti”. Così Roberto Saviano in riferimento ai funerali che aveva immaginato Michela Murgia, la scrittrice e attivista morta il 10 agosto a 51 anni, per un tumore al quarto stadio. Funerali che aveva immaginato “come atto politico” come aveva detto lo scrittore che ha ricordato con dolore come “in questo paese” sia stata “considerata nemica politica”. Non era stata prevista forse la grande folla per una chiesa relativamente piccola, con molte persone che non sono potute entrare.

Saviano: ‘Dispiace sia stata considerata nemica politica’, lo striscione God Save the Queer

Un addio, tra molti lunghissimi applausi nella Basilica di Santa Maria in Montesanto e all’esterno, ricordi ma anche omaggi al mondo accogliente, libero, di difesa dei diritti, e pieno di gioia della scrittrice. Tanti cartelli e lo striscione God Save the Queer, la scritta che Michela Murgia aveva ricamato sull’abito di nozze.