Miglianico, Eliana uccisa dopo aver tentato di fuggire dalla furia del compagno: era seguita dai servizi sociali

Da due anni aveva trovato un nuovo amore dopo la difficile e delicata separazione del marito. Eliana Maiori Caratella è stata uccisa a 41 anni dall’uomo con il quale aveva ritrovato l’amore e sperava di voltare pagina.

L’omicidio si è consumato in via Antonelli

La 41enne Eliana Maiori Caratella uccisa in taverna con un colpo al volto dal 39enne Giovanni Carbone

Il 39enne Giovanni Carbone, con diversi precedenti penali a carico, l’ha sparata a bruciapelo al viso con una pistola detenuta illegalmente a Miglianico, in provincia di Chieti. Il dramma si è consumato la mattina del 19 dicembre con l’uomo che si è costituito ai carabinieri nel pomeriggio. La vittima è stata rinvenuta in taverna dell’appartamento di via Antonelli dove forse si era rifugiata nella speranza di sfuggire alla furia del partner con il quale sembra non ci fossero stati particolari problemi con i vicini che hanno riferito di non aver mai percepito problemi tra i due.

Tra l’altro la donna, impiegata di banca, lasciava spesso i due figli (9 e 11 anni), nati dalla relazione con l’ex marito, che al momento del femminicidio erano a scuola. Gli inquirenti hanno effettuato i rilievi di rito nell’abitazione, un complesso di villette a schiera non distanti dal centro di Miglianico. Sul posto anche il sostituto procuratore di Chieti Lucia Campo e il medico legale Cristian D’Ovidio. La vittima di femminicidio era seguita dai servizi sociali per problematiche derivanti dalla relazione con l’ex marito.

Eliana Maiori Caratella

La vittima era madre di due figli, era seguita dai servizi sociali per questioni legate alla relazione con l’ex marito

“I servizi sociali del Comune di Miglianico avevano sentito più volte la vittima di questo insensato omicidio, cercando di stare vicino alle difficoltà di una mamma di famiglia alle prese con una situazione particolare della propria vita affettiva” – ha riferito Fabio Adezio, sindaco di Miglianico che ha confermato che non c’era stato nessun segnale premonitore.

La sorella di Eliana Maiori Caratella ha raggiunto immediatamente via Antonelli: “Ditemi che non è vero, non si può morire così a 41 anni” – ha urlato con una vicina della vittima che l’ha abbracciata nel tentativo di confortarla.