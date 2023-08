Milano, accoltella l’ex compagna durante una lite: operata d’urgenza al Niguarda

Un 40enne ucraino ha accoltellato l’ex compagna in un appartamento in via Prestinari, nella zona nord di Milano, dove i due vivono con alcuni parenti. L’episodio è accaduto poco prima dell’1:00 nella notte tra giovedì e venerdì 4 agosto.

La violenta discussione in un appartamento di via Prestinara: il 40enne ucraino ha colpito l’ex all’addome

Tra i due, proprio per questioni inerenti la recente separazione, è nata una lite durante la quale l’uomo, regolare in Italia e con precedenti per resistenza, ha preso un coltello da cucina e ha colpito l’ex al basso ventre. Trasportata d’urgenza all’ospedale Niguarda la donna è stata sottoposta a un intervento chirurgico e sarebbe fuori pericolo. L’uomo, immobilizzato dagli agenti intervenuti, è stato poi arrestato per lesioni gravi aggravate.

L’uomo ha agito sotto l’effetto dell’alcol: arrestato, l’ex compagna è fuori pericolo dopo l’intervento chirurgico

Da una prima ricostruzione degli agenti fra i due – entrambi regolari e di lungo periodo in Italia – sarebbe scoppiata una lite per motivi collegati alla rottura della loro relazione. Il 40enne, sotto l’effetto di alcol, avrebbe preso un coltello da cucina e colpito la ex. Non ha resistenza opposta all’arresto ed è stato trovato in camera da letto con il coltello caduto sul pavimento accanto.