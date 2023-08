Vitamina D: un toccasana per la salute

Numerose ricerche hanno evidenziato l’indispensabilità della vitamina D non solo per la salute delle ossa. A differenza delle altre vitamine che sono contenute negli alimenti, nel caso della vitamina D il 90% deriva dall’esposizione ai raggi solari, pertanto solo il 10% viene assunta tramite gli alimenti. Ne sono maggiormente ricchi i pesci, in particolare tonno, salmone, aringhe, sgombro, acciughe, bottarga, pesce spada ma anche uova, formaggi, funghi in latticini, e burro, fagioli e le verdure a foglia verde e fagioli.

Vitamina D e Covid-19

Riguardo al rapporto tra vitamina D e Covid se ne leggono un po’ di tutti i colori su internet. A riguardo l’AIFA ha indicato che la somministrazione della vitamina D non possiede alcun effetto curativo né preventivo del Covid-19. Uno studio condotto presso l’IRCCS Ospedale San Raffaele e pubblicato su The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism tuttavia ha evidenziato che i pazienti affetti da Long-COVID presentano ridotti livelli di Vitamina D. Studi precedenti avevano già messo in evidenza che una carenza di vitamina D rappresenta un fattore di rischio per l’infezione da COVID-19.

Vitamina D: proprietà

La vitamina D è liposolubile, ciò significa che si accumula all’interno degli adipociti e viene rimessa in circolo attraverso il sistema linfatico. A detta degli esperti solo nel caso in cui ne venga accertata una carenza con un semplice esame del sangue, si può ricorrere a un integratore della vitamina in capsule o in compresse. In genere la dose raccomandata corrisponde a 5 microgrammi.

Vitamina D: sintomi carenza

In caso di carenza, questi i sintomi che possono manifestarsi con maggiore frequenza: stanchezza, depressione, debolezza muscolare, problemi alle ossa, fragilità di unghie e capelli, difficoltà a dimagrire. In questi casi è quindi necessario rivolgersi al proprio medico che potrà indicarvi una dieta ad hoc ed eventualmente un integratore per ristabilire i valori della vitamina D nella norma.

