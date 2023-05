Milano, tenta di rapire bimbo di 2 anni in Piazza Gae Aulenti: aveva precedenti per furti in stazione

Una donna di 22 anni, gravata da alcuni precedenti di polizia per reati contro il patrimonio, ed affetta da patologie psichiatriche ha tentato di rapire un bambino di 2 anni sotto gli occhi del padre in Piazza Gae Aulenti a Milano nel pomeriggio (18:30) di domenica 21 maggio.

La 22enne di origine marocchina si è avvicinata al piccolo sotto gli occhi del padre

Il piccolo stava giocando giocava con il fratellino di 7 anni e ad un amichetto di 8 anni, sorvegliati, a una decina di metri, dal padre 41enne quando si è avvicinata la ragazza di origini marocchine, nata e residente in Italia, che era in compagnia di un’altra donna. Dopo aver rivolto qualche parola al bambino, lo ha sollevato prendendolo in braccio ed ha cercato di allontanarsi per alcuni metri.

Il padre, che ha assistito alla scena, dopo un istante di smarrimento, ha gridato alla donna di lasciare il bimbo. La ventiduenne l’ha lasciato ed ha cercato di giustificarsi asserendo che si trattava di uno scherzo. Nonostante ciò l’uomo l’ha raggiunta mentre si allontanava dopo aver affidato i figli alla madre.

La donna ha provato a giustificarsi sostenendo che si trattasse di uno scherzo: denunciata

Subito dopo ha contattato i carabinieri. I militari della Stazione Porta Garibaldi sono intervenuti immediatamente riuscendo, sulla scorta delle indicazioni dell’uomo, a rintracciare la donna nella stessa Piazza Gae Aulenti. É stato accertato che la 22enne aveva precedenti per furti nella zona della Stazione Centrale di Milano. Per la donna è scattata la denuncia per tentato sequestro di persona.