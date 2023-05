Roma-Salernitana 2-2, pagelle e highlights: Coulibaly è ovunque, delizia Candreva, rischio Dia

Un anno fa la Salernitana viveva la notte più incredibile della sua storia con una salvezza miracolosa arrivata dopo una clamorosa sconfitta in casa (0-4) con l’Udinese. A distanza di 365 giorni i granata hanno sfiorato l’impresa contro la Roma ed hanno festeggiato nel migliore dei modi la permanenza conquistata in anticipo.

Paulo Sousa si è presentato all’Olimpico per regalarsi una serata da Special One contro Mourinho. Nell’occasione il tecnico portoghese ha ritrovato Gyomber al centro della difesa. Fuori Mazzocchi con Kastanos riproposto sull’out di destra con Candreva, match winner della sfida con l’Atalanta. In cabina di regia Bohinen prefito a Vilhena.

La griffe di Candreva sul sontuoso primo tempo dei granata

La Salernitana parte senza alcun timore reverenziale e con una buona circolazione della palla. All’undicesimo ospiti avanti con un lancio capolavoro di Coulibaly per Candreva che taglia a fette la difesa giallorossa e con un gran tocco supera Rui Patricio. Al 31′ il primo squillo della Roma con El Shaarawy che conclude di prima dal limite ma non trova la porta. Replica Bohinen al 35′ con una conclusione che termina alta sopra la traversa.

Stessa sorte per la conclusione di Zalewski due minuti dopo. In pieno recupero la Roma trova il pari con Ibanez ma Colombo viene richiamato dalla sala Var ed annulla dopo aver rivisto l’azione per un evidente fallo di mano di Belotti.

Ad inizio ripresa Mourinho manda in campo Llorente e Pellegrini e la Roma trova subito il pari con El Shaarawy che si avventa su una respinta di Ochoa dopo una velenosa punizione del 7 giallorosso. La Salernitana reagisce e passa nuovamente avanti con Dia che si avventa su un tiro cross di Piatek. I granata provano a chiudere il conto un una gran discesa di Mazzocchi che viene bloccato da Pellegrini ad un passo da Rui Patricio.

Ripresa scoppiettante: Dia fa sognare i tifosi della Salernitana, Matic firma il pari, finale con rissa

Nel finale, complici i cambi, la Salernitana cala di intensità e subisce il ritorno della Roma che attacca a testa bassa per cercare di ribaltare il risultato dopo aver appreso che la Juventus è stata penalizzata di 10 punti. Cristante ha una buona chance di testa ma non riesce a dare forza al pallone che termina tra le braccia di Ochoa.

I giallorossi trovano il pari con Matic che risolve una carambola pazza in area di rigore. Il finale è rovente con Dia che viene fermato fallosamente da Matic ma rischia il rosso per un’ingenua reazione.

Alla fine termina in parità con i granata che frenano anche la corsa degli uomini di Mou (dirà hanno giocato la “finale di Champions League“) e conquistano un altro risultato di prestigio. Sabato 27 maggio (ore 15) la penultima con passerella finale all’Arechi con l’Udinese. La Salernitana proverà a togliersi un altro sfizio.

Le pagelle: Kastanos diligente, Trost Ekong e Lovato sbandano

Ochoa 6: non riesce a respingere lateralmente la velenosa conclusione di Pellegrini dalla quale nasce il gol di El Shaarawy.

Daniliuc 6: sfortunato sul gol del pareggio della Roma con la palla che carambola su di lui e Piatek. Ammonito, salterà l’ultima all’Arechi.

Gyomber 6,5: l’unico neo il cartellino giallo che gli impedirà di giocare l’ultima sfida casalinga con l’Udinese. (25′ st Lovato 5,5: non riesce ad allontanare in maniera efficace il pallone che sbuca tra una selva di gambe e dal quale nasce il gol di Matic).

Pirola 6,5: altra prova impeccabile per il difensore scuola Inter. (32′ st Trost Ekong 5,5: Paulo Sousa lo getta nella mischia per aumentare centimetri e contrastare Abraham e compagni. Missione fallita).

Kastanos 6,5: impiegato da esterno, si intende a meraviglia con Candreva con il quale scambia di fino. Non spreca un pallone. Cala a metà ripresa e Paulo Sousa gli fa tirare il fiato. (14′ st Mazzocchi 6: entra acceso e mette in difficoltà la Roma con un paio di discese libere che meriterebbero miglior sorte).

Coulibaly 8: l’uomo ovunque dà spettacolo all’Olimpico con un lancio capolavoro. Fa mangiare la polvere agli avversari. Con Dia è il gioiello più scintillante del forziere granata.

Bohinen 6,5: l’anno scorso mise in mostra le sue qualità all’Olimpico di Roma con una prova sublime. (25′ st Vilhena 5,5: entra molle e non ripete la prova gagliarda disputata con l’Atalanta).

Bradaric 6: preoccupato dagli esterni giallorossi, limita le sue sortite offensive

Candreva 7,5: firma un altro eurogol all’Olimpico con un tocco sopraffino (32′ st Botheim 5,5: l’anno scorso fu l’incubo della Roma, questa volta non lascia il segno).

Dia 7: realizza il sedicesimo gol stagionale, un po’ ingenuo nel finale quando reagisce a Zalewski e rischia il rosso.

Piatek 6: non segna ma lascia traccia sulla contesa con il tiro cross che propizia il gol di Dia. Devia su Danliuc il pallone dal quale nasce il 2 a 2.

Roma-Salernitana 2-2, gli highlights

Gli highlights completi di Roma-Salernitana delle altre partite della serie A saranno pubblicati sul sito di Dazn (riservato agli abbonati), su https://www.raisport.rai.it alla sezione 90 Minuto e sono on line sul sito della Lega di serie A al link https://www.legaseriea.it/it e sul sito della Salernitana all’indirizzo https://www.ussalernitana1919.it/media/ oltre che su https://www.sportmediaset.mediaset.it/video/calcio/ e https://video.sky.it/sport/calcio/highlights-serie-a.

Il tocco delizioso di Candreva lascia di sasso Rui Patricio…

… per il vantaggio della Salernitana

É il sesto gol per l’ex calciatore di Lazio, Inter e Samp

La conclusione di El Shaarawy termina sul fondo

Ibanez pareggia ma il Var richiama l’arbitro Colombo…

… che annulla per fallo di mano di Belotti

Ochoa respinge la punizione del neo entrato Pellegrini ma…

… sul pallone si avventa El Shaarawy che pareggia

Dia si avventa sul tiro cross di Piatek

… e firma il 16 gol stagionale in maglia granata

Matici firma il pareggio della Roma

La reazione di Dia dopo il fallo di Zalewski

Tensione alle stelle e rissa nel finale di Roma-Salernitana

I tifosi della Salernitana all’Olimpico