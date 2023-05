Uomini e Donne, Ida Platano raggiunge Alessandro Vicinanza a Salerno: il video che smentisce la crisi

Da giorni sul web si parlava di love story finita per una delle coppie più chiacchierate di Uomini e Donne per un presunto tradimento. A spazzare via i rumors di una crisi tra Ida Platano e Alessandro Vicinanza ci hanno pensato i diretti interessati via social.

I rumors sulla rottura e il presunto tradimento

Tutto è partito da un aforisma pubblicato da Riccardo Guarnieri che sembrava indirizzato all’ex cavaliere del trono over. “Il tempo mette ognuno al proprio posto. Ogni re sul suo trono…E ogni pagliaccio nel suo circo“. Successivamente l’esperta di gossip Deianira Marzano aveva condiviso la segnalazione di un utente che faceva intendere che il tarantino fosse a conoscenza di un tradimento di Alessandro.

Alcuni giorni fa anche Amedeo Venza pubblicato una segnalazione relativa a delle avances che un’utente avrebbe ricevuto da un protagonista di Uomini e Donne senza fare il nome. Per molti sembrava chiaro il riferimento al partner di Ida Platano.

Alessandro Vicinanza e Ida Platano smentiscono la crisi, il week end insieme a Salerno: ‘Va già via’

Quest’ultima ha rotto il silenzio pubblicando una foto con Alessandro Vicinanza sul profilo Instagram. Non solo lunedì 22 maggio il commercialista ha condiviso una Stories con la siciliana alla stazione di Salerno. “Ragazzi se ne va già, se ne scappa a Napoli. Io la faccio venire a Salerno e lei va a Napoli. Vi rendete conto, va dai campioni d’Italia”.