Militare 29enne muore mentre fa allenamento in palestra, Taurasi piange Nicola Ciampa

Si stava allenando alla palestra Energy Planet di via Napoli a Maddaloni, in provincia di Caserta, quando ha improvvisamente accusato un malore. Il dramma si è verificato mercoledì 24 gennaio quando il 29enne Nicola Ciampa si è accasciato al suolo

Nicola Ciampa è stato stroncato mentre faceva allenamento in palestra a Maddaloni

Il militare, corsista presso la caserma Magrone di Maddaloni, è stato immediatamente soccorso dagli istruttori e dalle altre persone presenti in palestra che hanno allertato il 118. Quando i soccorsi sono arrivati sul posto non hanno potuto far altro constatare il decesso di Nicola Ciampa. Il malore fulminante non gli ha dato scampo.

Il corpo del 29enne all’istituto di medicina legale dell’ospedale Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta su disposizione del magistrato di turno che ha disposto l’autopsia per accertare le cause del decesso. Era un body-builder esperto e da anni si allenava regolarmente, come dimostrano anche le foto presenti sui social.

Disposta autopsia, il militare 29enne era un esperto body builder: sgomento a Taurasi

Nicola Ciampa era originario di Taurasi, un comune di 2000 abitanti in provincia di Avellino. Sgomento e incredulità per l’improvvisa scomparsa del giovane. In tanti hanno ricordato Nicola Ciampa sui social. “Ciao Nicola amico mio che notizia straziante, sei stato una persona unica e speciale. Sei stato un ragazzo d’oro grazie per averti incontrato nella mia vita. Ti porterò per sempre nel mio cuore amico mio” – il commosso pensiero di un amico.