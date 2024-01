Cade da una seggiovia in Alto Adige: muore a 82 anni Erna Perathoner Moroder

Una sciatrice di 82 anni, Erna Perathoner Moroder, è morta dopo una caduta da una seggiovia all‘Alpe di Siusi, in Alto Adige, mentre l’amica, la 69enne, Maria Comploj, precipitata con lei, è ricoverata in gravi condizioni all’ospedale di Bolzano.

L’incidente si è verificato in tarda mattinata nei pressi della stazione a valle dell’impianto di risalita Goldknopf. Le due amiche di Ortisei erano salite dalla val Gardena sull’altipiano per una giornata sulla neve. I centro sciistico dell’Alpe di Siusi è molto apprezzato dalle famiglie e da chi preferisce piste meno impegnative e meno affollate. Verso le 11:40 le due donne sono salite sulla seggiovia Goldknopf.

Si tratta di un moderno impianto a quattro posti a sganciamento automatico, che permette agli sciatori di prendere posto, mentre l’impianto viaggia a velocità ridotta e riaccelera solo dopo la partenza. Cosa sia esattamente successo lo chiariranno i carabinieri, intervenuti sul posto.

Evidentemente le due donne non avevano fatto in tempo ad abbassare la sbarra di sicurezza, che infatti impedisce una caduta accidentale durante la risalita. Forse una delle due donne non è riuscita a sedersi bene e l’altra ha provato ad aiutarla. A un certo momento, all’altezza del terzo pilone, dopo pochi secondi di viaggio, le due donne sono cadute nel vuoto, da un’altezza di 7 metri, finendo sulla pista da sci.

L’incidente è stato osservato da alcuni sciatori che in quel momento stavano scendendo a pochi metri di distanza, fortunatamente nessuno è rimasto coinvolto.

Sul posto sono giunti tempestivamente gli elicotteri Aiut Alpin Dolomites e Pelikan 2, come anche i carabinieri e il soccorso alpino. Il medico d’urgenza ha subito iniziato le procedure di rianimazione, ma Erna Perathoner Moroder è deceduta sul posto. L’amica ha invece riportato nella caduta un grave politrauma ed è ora ricoverata in rianimazione all’ospedale di Bolzano. Nel pomeriggio la seggiovia Goldknopf, rinnovata appena la scorsa estate, è tornata nuovamente in funzione.

Il via libera conferma che “quanto accaduto non sia di natura tecnica” – così in un’intervista al portale news Stol.it Helmut Sartori, amministratore delegato della società che gestisce gli impianti di risalita sull’Alpe di Siusi. Sartori parla di un “terribile incidente”, le cui cause vanno ora chiarite.

Come sottolinea l’ad, ogni inverno in Alto Adige vengono trasportati più di 125 milioni di ospiti e si verificano in media 6-7 incidenti all’anno, da molto tempo nessuno mortale, “il che rende ancora più drammatico quanto accaduto oggi” – afferma Sartori. I funerali di Erna Perathoner Moroder si celebreranno sabato 27 gennaio alle 14:30 nella chiesa parrocchiale di Sant’Ulrico, a Ortisei.