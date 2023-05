Morta Maria Giovanna Maglie, il malore quando sembrava rivedere la luce: ‘Ha lottato come sempre’

“Amici miei Maria Giovanna Maglie è tornata questa mattina alla Casa del Padre”. L’amica giornalista Francesca Chaouqui ha annunciato martedì 23 maggio la scomparsa della collega, 70 anni, dopo una lunga malattia dalla quale sembrava essersi ripresa.

Maria Giovanna Maglie è deceduta dopo il ricovero d’urgenza, Francesca Chaouqui: ‘Ero accanto a lei’

“È stata portata al San Camillo Forlanini la scorsa notte per una complicazione venosa ed è spirata poco fa. Ero accanto a lei, ha lottato fino alla fine come sempre. Adesso è in pace” – ha aggiunto Chaouqui. Maria Giovanna Maglie era nata a Venezia nel 1953. Iniziò a lavorare per l’Unità come inviata in America Latina occupandosi di politica internazionale. Lasciata l’Unità per divergenze ideologiche con il Partito Comunista Italiano, nel 1989 fu assunta in Rai. Nel 1990, allo scoppio della prima guerra del Golfo, fu inviata in Medio Oriente per il TG2.

Dall’Unità a inviata Rai in Medio Oriente per la ‘Guerra del Golfo’

Divenne poi corrispondente da New York fino al 1993. È stata editorialista della Verità e autrice con Piemme dell’ebook Il mostro cinese (2020). Nel 2021 ha pubblicato con Piemme I dannati del Covid. Ha firmato, inoltre, i libri: Addio Emanuela. La vera storia del caso Orlandi. Il sequestro, i depistaggi, la soluzione; Puttane. Il mestiere più antico del mondo ai tempi di internet e del Covid. Nel 2017 è uscito invece il suo @realDonaldTrump. Nel 2019 fu al centro di una polemica perché la Rai era intenzionata ad affidarle una striscia informativa subito dopo il Tg1. Di fronte alle proteste di Pd e Movimento 5 Stelle, il progetto non si realizzò.

Nell’ultimo periodo la giornalista aveva avuto diversi problemi di salute, che aveva raccontato sui social. “Sono in ospedale per una serie di interventi chirurgici da quasi due mesi” – rispondendo a quanti si chiedevano il motivo della sua assenza dalla tv. “Ecco la ragione della mia latitanza. Spero di riprendermi al più presto e tornare come prima, per ora fatemi tanti auguri”. La giornalista si era sentita male durante la maratona elettorale del programma Quarta Repubblica, il talk show condotto da Nicola Porro su Rete 4. “Ho avuto un malore che ho cercato di mascherare”.

Il malore durante la maratona elettorale su Rete 4, il ricordo di Matteo Salvini: ‘L’Italia aveva bisogno di te’

“Buon viaggio Maria Giovanna, amica dalla voce forte e originale, oratrice appassionata, giornalista e intellettuale raffinata, soprattutto donna coraggiosa, indipendente e libera”. Lo scrive su Twitter il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini, commentando la morte della giornalista Maria Giovanna Maglie. “L’Italia aveva ancora tanto bisogno di te, ci mancherai amica mia” – ha aggiunto il leader della Lega.