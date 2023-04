Morte Francesco Sandrelli, indagato l’automobilista che filmò l’auto in fiamme senza soccorrere

Un’indagine per omissione di soccorso è stata aperta dalla Procura di Roma dopo la denuncia dei familiari di Francesco Sandrelli, artista 54enne di Cortona (Arezzo), deceduto per le conseguenze di un incidente stradale sul Grande Raccordo Anulare di Roma verificatosi il 6 febbraio.

Francesco Sandrelli è deceduto un mese e mezzo dopo l’incidente sul Grande Raccordo Anulare

La Volkswagen Golf prese fuoco con l’uomo che uscì dalla vettura avvolto tra le fiamme. Il pittore ha lottato per settimane tra la vita e la morte al Sant’Eugenio di Roma ma, nonostante le cure, le gravi ustioni riportate sono risultate fatali. Il 24 marzo i congiunti hanno ricevuto la ferale notizia del decesso.

Nel frattempo i riflettori si sono accesi su quanto accaduto subito dopo l’incidente e sul comportamento di un automobilista che stava transitando in quel momento sul Gra, all’altezza di Casal di Marmo (direzione Aurelia). L’uomo ha filmato l’auto e Francesco Sandrelli avvolto dalle fiamme e inviato il filmato a Welcome to favelas che l’ha condiviso su Instagam.

Il filmato condiviso sui social: ‘A zi hai pijato foco’

Durante il filmato, successivamente rimosso, si sente l’automobilista commentare il tragico incidente in maniera colorita senza fermarsi per soccorrere il pittore di Cortona. “A zi hai pijato foco? ….. Senti che callo mamma mia. Questo lo mandiamo a Welcome to favelas“