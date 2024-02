Morto Alexei Navalny, Borrell: ‘Responsabilità di Putin’, colonia penale: ‘Malore durante passeggiata’

Per Josep Borrell, capo della diplomazia europea, “in attesa di ulteriori informazioni, sia chiaro: questa è responsabilità esclusiva di Putin”. “Navalny è stato ucciso” e “Putin dovrà rispondere dei suoi crimini”, “Putin uccide sempre” – secondo il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

Alexei Navalny è morto, Zelensky: ‘Putin dovrà rispondere dei suoi crimini’

L’Ufficio delle Nazioni Unite per i diritti umani esorta le autorità russe a garantire che venga condotta un’indagine credibile sulla morte in carcere del leader dell’opposizione russa, Alexei Navalny , dice la portavoce Liz Throssell. Mosca punta invece l’indice contro l’Occidente e in particolare contro gli Stati Uniti. “Non abbiamo ancora i risultati dell’esame medico legale, ma le conclusioni dell’Occidente sono già pronte” – scrive su Telegram la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova. Secondo Mosca gli Usa devono astenersi dal lanciare “accuse indiscriminate” sulla morte di Navalny e aspettare i risultati dell’esame forense del corpo.

Secondo il servizio penitenziario russo l’oppositore russo Alexey Navalny è morto nella colonia penale numero 3 del distretto autonomo russo di Yamalo-Nenets dopo aver sentito male dopo una passeggiata. “Il 16 febbraio il detenuto Alexei Navalny si è sentito male dopo una passeggiata, perdendo quasi subito conoscenza”, si legge in una nota, “immediatamente è arrivato il personale medico dell’istituto ed è stata chiamata un’ambulanza”.

Portavoce Ministro degli esteri russo: ‘Gli Usa devono astenersi dal lanciare accuse indiscriminate’

“Sono state eseguite tutte le misure di rianimazione necessarie, che non hanno dato risultati positivi”, aggiunge il comunicato, “i medici dell’ambulanza hanno dichiarato il decesso del detenuto”. Sarebbe morto per un’embolia. É quanto hanno riferito fonti alla televisione di stato Rt,

Navalny, condannato a tre anni e mezzo di reclusione nel febbraio 2021 dopo essere tornato in Russia dalla Germania, dove si era rifugiato dopo il tentativo di avvelenamento con un agente nervino nell’agosto precedente., aveva numerose condanne che molto probabilmente lo avrebbero tenuto in prigione almeno fino al 2031 con accuse che secondo i suoi sostenitori erano in gran parte fabbricate nel tentativo di zittirlo.

Tv di stato Rt: ‘Stroncato da un’embolia’

Navalny era stato condannato a tre anni e mezzo di reclusione nel febbraio 2021 dopo essere tornato in Russia dalla Germania, dove si era ripreso da un tentativo di avvelenamento con un agente nervino nell’agosto scorso. Nel marzo 2022, ha ricevuto una condanna a nove anni per appropriazione indebita e frode, in un processo che gli osservatori internazionali hanno denunciato come “politicamente motivato” e “farsa”. Nell’agosto 2023 era stato condannato a 19 anni di carcere per “estremismo”