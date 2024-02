Strage Altavilla Milicia, fermata la figlia di Barreca: ‘Mia madre e mio fratello posseduti dai demoni’

“Un resoconto agghiacciante”. La Procura dei minori di Palermo definisce così il racconto fatto dalla figlia di Giovanni Barreca.

Altavilla Milicia, disposto il fermo per la figlia 17enne: ‘Ha partecipato a una serie di riti di purificazione’

É quanto si legge nella nota della Procura presso il Tribunale dei minorenni di Palermo. Nei riti, che proseguivano da almeno un mese, è coinvolta anche la 17enne che ora è in stato di fermo per omicidio plurimo dopo essere stata in comunità protetta nei giorni successivi alla tragedia. Nella strage di Altavilla Milicia sono morti la madre della ragazza, Antonella Salamone, ed i suoi due fratelli, Kevin e Emanuel, di 16 e 5 anni.

“La ragazza ha partecipato a una serie di riti di purificazione che in concreto hanno riguardato la tortura alla madre e al fratello” – ha detto il procuratore che poi, a chi le domandava il lo stato d’animo della ragazza, ha detto che ” emotivamente il suo turbamento è profondo. É una ragazza di non comune intelligenza e sensibilità”. Per quanto riguarda eventuali responsabilità in merito a reati specifici della ragazza è “una valutazione che non compete a noi. Queste valutazioni le deve fare la procura dei minori a cui abbiamo trasmesso tutti gli atti” – ha sottolineato il procuratore Ambrogio Cartosio.

Le torture proseguivano da un mese: ‘Tranne la madre partecipazione corale alle torture’

“Sembra che la partecipazione alle torture – ha aggiunto Cartosio – sia stata corale, l’unica che mi sento di escludere è la madre”. La 17enne ha raccontato agli inquirenti nell’abitazione di Altavilla Milicia, nel Palermitano, dove si è consumata la strage – vi erano, già da anni, dei “demoni”, ritenuti “responsabili di alcuni accadimenti relativi a componenti della sua famiglia” e “della necessità di scacciarli” sia dalla madre che dal fratello piccolo, “particolarmente legato alla genitrice e quindi ‘abitato’ dalle stesse figure demoniache”.