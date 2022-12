Morto Papa Benedetto XVI, cambiano i palinsesti: la scelta di Rai 1 e Canale 5 sui concerti di fine anno

La morte del Papa Emerito Benedetto XVI ha stravolto i palinsesti delle principali emittenti italiane sabato 31 dicembre, vigilia di Capodanno. Rai News e Sky Tg24 si sono subito collegate con Piazza San Pietro per le prime reazioni e poi hanno mandato in onda approfondimenti e interviste fin dal momento in cui il direttore della Sala stampa vaticana, Matteo Bruni, ha dato la ferale notizia della scomparsa del Papa Emerito ed ha annunciato che il funerale sarà celebrato il 5 gennaio 2023 (in diretta tv).

Speciale Tg1 fino alle 21:30, Controcorrente e Studio Aperto Mag per ricordare Benedetto XVI

Rai 1 ha previsto Speciali in serie del Tg1 con interventi di vaticanisti oltre che la diretta del Te Deum di Papa Francesco da San Pietro. Si andrà avanti fino al discorso di fine anno del presidente della Repubblica Sergio Mattarella e si riprenderà subito dopo fino alle 21:30.

Mediaset ha previsto uno Speciale Tg4 – Diario del Giorno alle 15:30 mentre in access prime time andrà in onda una puntata di Controcorrente. Su Italia 1 previsto alle 19:00 una puntata monotematica di Studio Aperto Mag. Diversi appuntamenti speciali anche su La7 che ha mandato in onda alle 14:00 un documentario su Papa Benedetto XVI.

Nessuna variazione per L’Anno che verrà su Rai 1 e Capodanno in Musica su Canale 5

Al termine del discorso di fine anno del Presidente della Repubblica spazio ad uno puntata di In Onda nel corso della quale si ricorderà Ratzinger. Numerosi gli speciali trasmessi da Tv 2000. Dopo l’annuncio della morte del Papa Emerito in molti si sono chiesti se ci sarebbero state variazioni per quanto concerne la diretta dei maxi concerti sulle reti ammiraglia di Rai e Mediaset che accompagneranno i telespettatori fino al countdown per il 2023.

L’Anno che verrà, in onda su Rai 1 e condotto da Amadeus, andrà in onda alle 21:30 al termine dello Speciale del Tg1. Su Canale 5 Capodanno in Musica, condotto da Federica Panicucci, sarà trasmesso dalle 20:50 e fino alle 2 del mattino.