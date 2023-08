Veronica Malini e Rosy Corallo, le amiche inseparabili muoiono per salvare il cagnolino in Alta Valmalenco

Veronica Malini, la 54enne morta insieme a Rosy Corallo, 60 anni di Cernusco, nel tentativo di salvare la sua cagnolina caduta in un torrente, era la titolare dell’asilo nido bilingue e scuola d’inglese Mamimondo di Lecco.

Alta Valmalenco, le amiche lecchesi Veronica Malini e Rosy Corallo non hanno esitato a gettarsi in acqua per salvare il cagnolino

Mercoledì 23 agosto le due inseparabili amiche stavano passeggiando lungo il torrente che nasce dal ghiacciaio Fellaria, in Alta Valmalenco, nelle vicinanze del Rifugio Bignami a una quota di 2.500 metri. L’incidente si è verificato nella tarda mattinata quando l’adorato amico a quattro zampe è finito nel torrente e una delle due donne si è gettata istintivamente in acqua ma è stata trascinata dalla corrente così come la compagna di avventura che l’ha provata a raggiungere.

Una delle due vittime è stata ritrovata circa 200 metri più in basso rispetto al ponticello vicino a dove era entrata in acqua e poi l’altra, 150 metri sopra. Alle ricerche hanno partecipato cinque tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico specializzati nel soccorso in forra della squadra regionale lombarda, provenienti da diverse province, e nove tecnici della stazione del Soccorso Alpino Valmalenco. Sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco. Presente anche la Guardia di Finanza.

Il sindaco di Pescate: ‘Rosy era un’escursionista esperta e preparata, è stato un gesto istintivo’

Dal profilo Facebook della scuola i colleghi “distrutti e sconvolti” hanno voluto salutarla e stringersi al marito e ai tre figli. “Vero, ovunque tu sia in questo momento ti promettiamo che porteremo avanti il ​​tuo sogno di trasmettere gioia e felicità insegnando l’inglese alle famiglie di Lecco e dintorni. Sei sempre stata una persona serena e solare, ci hai davvero ispirato – hanno scritto – a dare il meglio di noi stessi e per questo ti ameremo per sempre”.

Rosy Corallo lavorava come parrucchiera. “Era arrivata a Pescate 24 anni fa, una donna sportiva, escursionista esperta e molto preparata fisicamente. Non è stata un’imprudenza la sua, ma un gesto istintivo che chi ama gli animali può capire” – ha riferito Dante De Capitani, sindaco del comune in provincia di Lecco.