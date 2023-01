Napoli, terrore in via Aniello Falcone: cade impalcatura, la disperata telefonata (VIDEO)

Attimi di terrore al Vomero, a Napoli, dove un’impalcatura montata sulla facciata di un palazzo in via Aniello Falcone, nei pressi dei giardinetti Nino Taranto, è caduta per il forte vento che si è abbattuto sul capoluogo campano.

Crolla impalcatura per il forte vento, la concitata chiamata: ‘Sta crollando, qualcuno blocchi le strade’

Come evidenziato in un video pubblicato dal deputato di Alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli, alcuni residenti hanno contattato i Vigili del fuoco per sollecitare un intervento immediato e mettere in sicurezza le strade adiacenti. “Sta crollando, se non arriva qualcuno subito. Qualcuno blocchi le strade perché stanno passando macchine e pedoni”. Dall’altra parte l’operatore ha tranquillizzato gli interlocutori rifendo che già erano stati allertati ma dopo pochi secondi l’impalcatura è caduta. “Gliel’abbiamo pure detto a questi stron*i, speriamo che non c’è nessuno sotto”.

Automobilisti e pedoni miracolosamente illesi, il triste precedente di Cristina Alongi

Solo per un caso fortuito nel momento in cui è collassata la struttura non è transitata nessuna vettura e nessun pedone ha attraversato quel tratto di strada. Probabilmente saranno effettuati degli accertamenti anche per verificare se l’impalcatura rispettasse le normative sulla sicurezza. Il 10 giugno 2013 in via Aniello Falcone la 44enne Cristina Alongi aveva perso la vita dopo essere stata travolta da un pino secolare mentre transitava con l’auto.