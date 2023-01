GF Vip, Daniele Dal Moro sbotta con Oriana Marzoli: ‘Due di picche te ne sei già beccati tre’ (VIDEO)

Tensione alle stelle tra Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli al termine della puntata del 16 gennaio del GF Vip con il veronese che non ha gradito la reazione della compagna di avventura dopo l’eliminazione di Dana Saber, manifestando gioia per Nicole Murgia.

Daniele Dal Moro bacchetta Oriana Marzoli per il supporto a Nicole Murgia: ‘É la prima che non si fida di te’

“Te lo dico per farti capire le persone che hai di fianco, poi affari tuoi… La cosa che fa ridere è che te lo scrivono anche i tuoi fan che l’unico di cui ti puoi fidare sono io, poi fai quello che vuoi. Io non ce l’ho con lei ma con i falsi e gli ipocriti. Secondo te ti racconto una bugia?” Per l’ex tronista la venezuelana non dovrebbe fidarsi di Nicole per alcune cose che ha affermato in relazione loro rapporto. “É la prima persona che non si fida di te. Il concetto suo era parli tanto di sincerità e poi va con Oriana” – ha precisato Dal Moro facendo riferimento a quanto affermato dall’attrice.

“I tuoi fan ti hanno mandato anche un aereo in cui c’era scritto fidati solo di Daniele. Dispiace che tu non hai la percezione umana di capire dopo tre mesi che sono una persona sincera. Anche io ho delle remore nei tuoi confronti ma a differenza sua le cose te lo dico in faccia”. L’influencer sudamericana ha continuato a difendere Nicole Murgia. “Ormai sei da sola perché ora non ci sono più io per te. Tu Daniele te lo scordi come persona, per me conta più il rapporto umano che un bacio dietro l’armadio… Ridi, che alla lunga rido io” – ha aggiunto il 32enne che ha continuato a punzecchiare la compagna di avventura.

L’ex tronista perde le staffe: ‘I tuoi baci chi li vuole, sai quante ne trovo come te’

“Ti dispiace che non te l’ho dato più quel bacino lì. I tuoi baci chi li vuole, sai quante ne trovo come te in giro… a centinaia e soprattutto di false. Due di picche te ne sei già beccati tre vediamo quante te ne prendi ancora”. Oriana Marzoli ha cercato conforto nell’amica Giaele De Donà (“Ma perché sta rosicando”) prima di confrontarsi di nuovo con Dal Moro che è rimasto fermo sulle sue posizioni. “Te l’ha appena detto in faccia che non si fida di te” – ha ribadito il veneto facendo riferimento a Nicole Murgia. “Io ci metto tempo ad affezionarmi sentimentalmente e, a differenza degli altri, quando dico che mi affeziono lo faccio realmente”.

Poi la discussione sul primo bacio con Oriana che ha sostenuto che se lo sono scambiati a letto mentre Dal Moro ricordava dell’episodio dell’armadio. Poi l’ex tronista ha riferito di essere certo che l’influencer venezuelana sia interessata a Onestini. “Non mi fido stella perché il fatto che ti piace Luca si vede. Perché mi sono comportato in un certo modo? Giochi tu, non posso farlo anche io?”