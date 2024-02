Napoli, voragine al Vomero: due auto inghiottite, feriti e stabile sgomberato, video

Ancora un cedimento stradale importante a Napoli, il terzo nel giro di meno di un mese. Alle cinque del mattino di mercoledì 21 febbraio, una grossa Voragine si è aperta nel manto stradale di via Morghen, angolo via Bonito, nel quartiere collinare del Vomero.

#Benfatto ai militari dell'@Esercito impiegati nell'Operazione #StradeSicure che alle prime luci dell'alba sono intervenuti in soccorso dei giovani rimasti intrappolati in un’auto inghiottita dalla #voragine nel quartiere Vomero a #Napoli.#Difesa al servizio dei cittadini. pic.twitter.com/pGQWqFhwy9 — Ministero Difesa (@MinisteroDifesa) February 21, 2024

Il crollo ha inghiottito un albero e due vetture in transito; Due giovani sono rimasti lievemente feriti. Entrambi vivono in uno stabile nell’adiacente via Solimena, assieme ad altre 8 persone. Dalle prime verifiche sembrerebbe collassata la fogna e risulta spezzata la condotta idrica di carico che è stata chiusa, e nella zona di San Martino e da piazza Vanvitelli a salire è stata quindi interrotta la fornitura di acqua. Sgomberato uno stabile con 20 famiglie in via Morghen vicino alla voragine . In via Kerbaker, a valle rispetto al luogo del crollo, si registra una copiosa fuoriuscita di acqua da alcuni terranei e alcuni appartamenti sono stati allagati.

Il Comune di Napoli valuterà le modalità di assistenza alle persone sgomberate. Qualora ne facciano richiesta, e porrà in essere le verifiche di sicurezza sui fabbricati interessati con il supporto della Protezione Civile della Regione Campania e della Croce Rossa Italiana, se necessario. È stato disposto che le forze dell’ordine svolgano gli opportuni servizi di vigilanza anti sciacallaggio presso gli edifici sgomberati. Anche in via Solimena, dove recentemente si era registrato il cedimento di una conduttura idrica, e presente una copiosa fuoriuscita di acqua.

Il disastro del Vomero. Secondo le prime ricostruzioni, la causa della voragine sarebbe stata il collassamento della fogna. Ecco le scene terrificanti di una delle abitazioni evacuate. pic.twitter.com/69LIoYDx9c — Francesco Borrelli (@NotizieFrance) February 21, 2024

Sul posto al lavoro la Polizia Locale, il 118 e le squadre di Abc, l’azienda in house del Comune che cura la distribuzione idrica in città. Nel quartiere di Fuorigrotta, a via Consalvo, si lavora ancora per ripristinare il cedimento di due settimane fa sempre dovuto a una condotta idrica. “Non è la prima volta che a Napoli succede un episodio del genere” – ha detto l’avvocato Angelo Pisani, presidente di NoiConsumatori.it che abita proprio nelle immediate adiacenze del luogo dove si è verificato il disastro. “La strada è stata chiusa temporaneamente, mi chiedo perché non si è fatto un monitoraggio attento e capillare della zona, delle nostre strade, della messa in sicurezza”.