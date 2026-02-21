Notizie Audaci

Chieri, malore della madre: neonato di 5 mesi cade e sbatte la testa, è grave al Regina Margherita

DiRedazione

Pubblicato: 21 Feb, 2026 - ore: 23:27 #Chiari, #malore, #neonato
Il neonato è stato ricoverato all'ospedale Regina Margherita

Cosa è successo a Pessione di Chieri?

Un neonato di cinque mesi è rimasto gravemente ferito nella tarda mattinata del 21 febbraio a Pessione, frazione di Chieri.

Secondo una prima ricostruzione, il piccolo si trovava in braccio alla madre all’interno dell’abitazione di famiglia quando la donna, italiana di circa quarant’anni, è stata colta da un improvviso malore. Perdendo le forze, non sarebbe riuscita a trattenere il bambino, che è caduto battendo la testa.

L’allarme è scattato immediatamente.

L’intervento dei soccorsi e il ricovero a Torino

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Chieri e i sanitari del 118. Il neonato è stato stabilizzato direttamente nell’abitazione e poi trasportato d’urgenza all’Ospedale Regina Margherita, centro di riferimento per le emergenze pediatriche.

Il bambino è arrivato in condizioni critiche ed è stato sottoposto agli accertamenti necessari per valutare l’entità del trauma cranico. Le prossime ore saranno decisive per comprendere l’evoluzione del quadro clinico.

La madre, in stato di shock, è stata a sua volta assistita dal personale sanitario.

Gli accertamenti dei carabinieri

I militari stanno ricostruendo con precisione la dinamica dell’accaduto. Al momento, dagli accertamenti effettuati, non emergono elementi che facciano ipotizzare responsabilità di terzi: si tratterebbe di un incidente domestico legato al malore della donna.

Resta da chiarire l’origine del malessere che ha colpito la madre. Potrebbero essere necessari ulteriori approfondimenti clinici per determinarne le cause.

Intanto la comunità di Pessione segue con apprensione gli aggiornamenti dall’ospedale torinese, dove i medici stanno facendo il possibile per stabilizzare il piccolo.

Di Redazione

Giuseppe D’Alto: classe 1972, giornalista professionista dall’ottobre 2001. Ha iniziato, spinto dalla passione per lo sport, la gavetta con il quotidiano Cronache del Mezzogiorno dal 1995 e per oltre 20 anni è stato uno dei punti di riferimento del quotidiano salernitano che ha lasciato nel 2016.Nel mezzo tante collaborazioni con quotidiani e periodici nazionali e locali. Oltre il calcio e gli altri sport, ha seguito per diversi anni la cronaca giudiziaria e quella locale non disdegnando le vicende di spettacolo e tv.

