Neonato trovato morto a Vignale, ritrovati resti nello stesso luogo: l’ipotesi di un secondo bimbo morto

Accertamenti e analisi su alcuni resti sarebbero stati disposti a Parma. Il corpo potrebbe essere quello di un bambino.

Quarto Grado, ritrovati nuovi resti a Vignale di Traversetolo

Si tratterebbe di un secondo ritrovamento nello stesso luogo dopo quello, a inizio agosto, in un giardino di una villetta a Vignale di Traversetolo, di un neonato morto e seppellito. A parlare di una “svolta” nell’inchiesta è la trasmissione Quarto Grado di Rete 4 secondo cui i carabinieri avrebbero ritrovato nello stesso campo il corpicino di un secondo bambino e sono state delegate analisi genetiche e ulteriori indagini. La circostanza non trova conferme o chiarimenti in ambienti investigativi, né viene però smentita.

Identificata la madre del bimbo deceduto ad agosto

Si tratterebbe di una fase estremamente delicata degli accertamenti ed è per questo che viene mantenuto riserbo. Il neonato trovato ad inizio agosto, secondo i primi esiti dell’autopsia, sarebbe deceduto dopo il parto, anche se non sono state chiarite le cause della morte. La madre, una 22enne del posto, era stata identificata, così come il padre del bimbo, coetaneo della ragazza. Proseguono le indagini coordinate dalla Procura di Parma guidata dal procuratore Alfonso D’Avino e affidate al pm Francesca Arienti.