Nicholas Tomasoni muore a 15 anni in scooter a Chiari: fatale un attimo di distrazione

Il luogo del tragico incidente a Chiari

L’impatto violento contro un palo della luce

Tragedia nel pomeriggio a Chiari, in provincia di Brescia.

Nicholas Tomasoni, 15 anni ancora da compiere, ha perso la vita in un incidente stradale mentre viaggiava in scooter lungo via Cologne.

La dinamica è al vaglio della Polizia Stradale, ma secondo una prima ricostruzione il giovane avrebbe perso il controllo del mezzo finendo violentemente contro un palo dell’illuminazione posto sul marciapiede che separa la carreggiata dalla pista ciclabile.

La ricostruzione: un attimo fatale

Erano circa le 16 quando Nicholas Tomasoni stava percorrendo la strada in sella al suo motorino. Con lui, poco distante, un coetaneo su un altro scooter.

Secondo quanto emerso, il ragazzo si sarebbe girato per verificare la presenza dell’amico o forse per controllare un rumore o una vibrazione proveniente dal mezzo. Una frazione di secondo senza contatto visivo con la strada.

Abbastanza per perdere la traiettoria.

Lo scooter ha sbandato e l’impatto contro il palo è stato devastante.

Per Nicholas non c’è stato nulla da fare: è morto sul colpo.

Inutili i soccorsi, genitori sul posto

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti immediatamente un’ambulanza, un’automedica e l’elisoccorso decollato da Bergamo. I sanitari hanno tentato ogni manovra possibile, ma hanno potuto soltanto constatare il decesso del giovane.

Tra i primi ad arrivare, straziati, i genitori del ragazzo.

Presenti anche gli agenti della Stradale per i rilievi e il sindaco di Chiari, Gabriele Zotti.

“In questo momento di immenso dolore, desidero esprimere la vicinanza dell’Amministrazione Comunale e di tutta la cittadinanza alla famiglia Tomasoni. La perdita del caro Nicolas è una ferita per l’intera comunità”, ha dichiarato il primo cittadino, rivolgendo il cordoglio ai genitori Fabio e Luana.

Chi era Nicholas Tomasoni

Nicholas viveva a Ludriano, frazione di Roccafranca, con la mamma, il papà e una sorellina.

Frequentava il primo anno del liceo presso il Istituto San Bernardino a Chiari.

Nel giro di pochi minuti la notizia si è diffusa tra amici e compagni di scuola, accorsi sul luogo della tragedia insieme ai familiari.

Una comunità sotto shock

L’incidente ha scosso profondamente Chiari e i comuni limitrofi. Una dinamica che riporta al centro il tema della sicurezza stradale e della fragilità di un equilibrio che può spezzarsi in un istante.

Un attimo. Uno sguardo dietro le spalle.

E una vita che si interrompe troppo presto.