Nocera Inferiore, assurda lite tra mamme davanti alla scuola per il lato B: l’inaspettato gesto e la lite

Due mamme hanno discusso animatamente dopo aver accompagnato i figli a scuola e sorseggiato il caffè per un’incredibile querelle al culmine della quale una delle due contendenti si è resa protagonista di un gesto inaspettato. A Nocera Inferiore due donne hanno iniziato a discutere animatamente ma non per questioni legate alle vicende scolastiche dei figli.

Nocera Inferiore, accesa discussione in piazza Cianciulli tra due mamme sul lato B più sexy

Il motivo del contendere era di natura prettamente estetica. Uscite dal bar hanno iniziato a disquisire in piazza Cianciulli, tra il liceo classico Vico e la scuola elementare De Lorenzo, sul chi avesse il lato B più sexy. Per far valere le sue ragioni una delle due si è abbassata i pantaloni per mostrare alla mamma ‘rivale’ quello che ritiene il suo punto di forza. L’incredibile dimostrazione è avvenuta sotto gli occhi di alcuni genitori che sono intervenuti in quanto l’altra donna ha iniziato ad offenderla. Prima che la situazione degenerasse sono riuscite ad allontanarle.

Nel giro di poche ore la lite con fuori programma audace è diventata di dominio pubblico ed è stato oggetto di discussione anche sui social. Qualcuno ha ipotizzato un nuovo duello su altri aspetti estetici ma forse è più probabile che le due per un po’ di tempo non prendano il caffè insieme. Intanto è scattata, come capita in queste circostanze, la corsa al lotto a Nocera Inferiore.