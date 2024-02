Nuvolera, si addormenta con la sigaretta accesa: muore carbonizzata la 92enne Elvira Bonometti

Una donna di 92 anni, Elvira Bonometti, è morta carbonizzata sulla poltrona di casa. È accaduto nella notte tra martedì 27 e mercoledì 28 febbraio a Nuvolera, in provincia di Brescia. A dare l’allarme in un’abitazione di via Vespucci è stata la badante della vittima.

Elivira Bonometti si è addormentata sulla poltrona con la sigaretta accesa, le fiamme si sono propagate in pochi istanti

L’anziana si sarebbe addormentata con la sigaretta accesa che ha intaccato la poltrona dando vita ad un incendio. Nonostante la richiesta di soccorso della persona che l’assisteva per l’anziana non c’è stato nulla da fare. Le fiamme si sono propagate rapidamente e non le hanno dato scampo. La notizia si è diffusa rapidamente nel piccolo centro con i residenti che hanno manifestato cordoglio e vicinanza ai figli della 92enne, Miriam e Roberto, e ai nipoti.

L’allarme lanciato dalla badante, il funerale sarà celebrato venerdì 1° marzo a Nuvolera

La salma di Elvira Bonometti è stata già riconsegnata ai familiari. La camera ardente è allestita alla casa funeraria Colombo di Paitone. Il funerale sarà celebrato venerdì 1° marzo alle 10.30 nella parrocchia di San Lorenzo, a Nuvolera. La donna sarà tumulata nel cimitero Nuvolera dove si trova sepolto il marito, Giovanni. La famiglia ha ringraziato sul manifesto funebre la badante, Olga, per le amorevoli cure prestate.