Buon onomastico Elvira oggi 27 gennaio: immagini di auguri da condividere

Il 27 gennaio si festeggia Sant’Elivira martire ma l’origine e le vicende della donna sono molto controverse. Va ricordato che la chiesa cattolica celebra anche Sant’Elvira, badessa di Ohren il 16 luglio, la beata Elvira Morgas Cantarero il 15 agosto e la beata Elvira della Natività di Nostra Signora Torrentallé Paraire il 19 agosto.

Le poche notizie relative alla martire sono riportate dagli “Acta Sanctorum” (“Atti dei Santi”), un libro antico della chiesa cattolica. Venerata nella chiesa i San Pedro de les Puelles a Barcellona, in Spagna, dove sul retro di una stampa viene raccontato che Elvira fu vittima del paganesimo e fu “sacrificata nella Germania austriaca”. Dalla corona simbolo della verginità si può dedurre che morì vergine. Dalla spada sulla mano sinistra si evince che la donna predicò con determinazione, sacrificio e dedizione la parole di Cristo. La donna, il segno X a forma di croce è un dettaglio significativo, morì crocifissa dopo aver subito il tormento del fuoco.

Significato del nome. Si pensi derivi dall’ebraico Elbirah con il significato di “tempio di Dio” o dal nome spagnolo di origine germanica Elvira, derivato dall’antico Gelvira (gail “allegro” e wers “amica”).

