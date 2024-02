Antonella Di Massa trovata morta a Ischia dagli inviati di Chi l’ha visto, Sciarelli: ‘Sono scioccati’

È stata trovata morta Antonella Di Massa, 51enne di Casamicciola Terme scomparsa sull’isola d’Ischia lo scorso 17 febbraio. e ricerche della donna si sono concluse oggi quando due inviati della trasmissione Chi l’ha visto? hanno trovato il corpo senza vita della 51enne in un terreno a Succhivo, piccolo borgo nel comune di Serrara Fontana, a meno di 300 metri dal luogo dove era stata trovata la sua auto.

Antonella Di Massa rinvenuta morta in un terreno a Succhivo, a 300 metri dal luogo dove aveva lasciato l’auto: dubbi e ipotesi

Un drammatico epilogo con numerosi lati oscuri. I proprietari del terreno dove è stato rinvenuto il corpo dagli inviati di Chi l’ha visto hanno riferito di esserci stati il giorno dopo la scomparsa della donna e di non aver notato nulla di strano. L’ipotesi privilegiata dagli è che la donna si sia suicidata, ipotesi che potrà essere confermata dall’autopsia. Restano però gli interrogativi. Quando e dove è morta Antonella? Se è morta nello stesso luogo dove è stato trovato il corpo come mai le ricerche sono andate a vuoto

”I miei inviati sono rimasti scioccati, avevamo sentito ieri (martedì 27 febbraio) il padre e siccome si erano fermate le ricerche le abbiano continuate noi e alla fine l’abbiamo trovata noi”. Così la conduttrice di Chi l’ha Visto? Federica Sciarelli all’Adnkronos, sul ritrovamento del cadavere di Antonella Di Massa, 51enne di Casamicciola sposata e madre di due figlie.

Nei giorni successivi alla scomparsa per trovare la donna era stato predisposto un ingente dispositivo di ricerca che aveva coinvolto molti uomini delle forze dell’ordine, parecchi volontari, elicotteri, unità cinofile, droni ed un battello della Guardia Costiera che aveva perlustrato da mare le zone a sud dell’isola. Le ricerche erano proseguite anche di notte ricorrendo ai termoscanner.

+++Antonella Di Massa ritrovata purtroppo senza vita da inviati di #chilhavisto+++



Subito avvisati familiari e forze dell’ordine. Marito e Carabinieri sul posto. Era nella zona di #Succhivo, dove era stata rinvenuta l’auto della donna scomparsa il 17 febbraio a #Ischia. pic.twitter.com/dIs8pM84yG — Chi l'ha visto? (@chilhavistorai3) February 28, 2024

Federica Sciarelli: ‘I miei inviati avevano saputo dal papà che le ricerche erano state sospese ed hanno continuato a cercarla’

Il corpo della donna è stato ritrovato la mattina di mercoledì 28 febbraio dagli inviati di Chi l’ha Visto? Francesco Francesco Paolo Del Re e Marco Monti, in un terreno sotto alcuni alberi in un’area a poca distanza dalla piazza di Succhivo dove la donna aveva lasciato la sua vettura e dove era stata vista per l’ultima volta da alcuni testimoni il giorno della sua scomparsa. ”Noi non ci siamo mai dati per vinti facciamo sempre le ricerche anche per conto nostro, abbiamo sempre lavorato con questo spirito” – ha evidenziato Federica Sciarelli.