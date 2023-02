Olesya Krivtsova rischia fino a 10 anni di carcere per aver condiviso un post contro la guerra in Ucraina

La studentessa universitaria Olesya Krivtsova è stata arrestata per aver condiviso un post contro la guerra sui social media. La studentessa della Northern Federal University di Arkhangelsk, in Russia, rischia fino a 10 anni di carcere ed è ristretta ai domiciliari.

Olesya Krivtsova è stata arrestata dopo aver condiviso una Stories sull’esplosione del ponte in Crimea

Alla giovane è stato applicato un dispositivo di localizzazione ma può uscire di casa solo per recarsi in tribunale per presenziare alle udienze relative al suo caso. Numerosi post pubblicati contro la guerra ma pare che a provocare l’intervento delle forze dell’ordine sia stata una Stories pubblicata su Instagram relativa all’esplosione del ponte che collega la Crimea con la Russia verificatasi lo scorso ottobre.

“Ho mostrato come gli ucraini siano contenti di quello che è successo” – ha riferito. Inoltre ha anche condiviso il post di un amico sulla guerra. Olesya Krivtsova ha raccontato alla BBC la sua storia: “Stavo parlando al telefono con mia madre e ho sentito la porta d’ingresso aprirsi. Diversi poliziotti sono entrati dalla porta, hanno preso il mio telefono e mi hanno urlato di sdraiarmi sul pavimento”.

Olesya Krivtsova

É accusata di aver screditato le forze russe, denunciata dai compagni di college: la 20enne inserita nell’elenco dei terroristi

Per aver condiviso i suoi pensieri contro la guerra in Ucraina la 20enne rischia fino a 10 anni di carcere con l’accusa di aver screditato le forze russe. Olesya è stato aggiunto all’elenco russo di terroristi ed estremisti. “Quando ho visto che ero messo nella stessa lista degli aggressori della scuola e dei membri dello Stato islamico, mi è sembrato una follia” – ha aggiunto la giovane originaria di Arkhangelsk che è finita nel mirino anche per il volto di Putin disegnato sulla mano e il messaggio “Il Grande Fratello ti sta seguendo”.

La 20enne ha riferito che sarebbe stata denunciata da un gruppo di studenti di storia del college che frequenta. “Su un gruppo sostenevano che io ero contraria all’operazione speciale e che mi avrebbero denunciato. Uno ha addirittura affermato che si trattava di un gesto patriottico”. Ad Arkhangelsk è stato dipinto un gigantesco ritratto di un soldato russo ucciso in Ucraina accanto al messaggio “Essere un soldato significa non morire mai”