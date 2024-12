Buon onomastico Aniello oggi 14 dicembre: immagini di auguri da inviare via social

Si festeggia oggi 14 dicembre Sant’Agnello conosciuto anche come Aniello, monaco basiliano prima e agostiniano poi. Venerato santo dalle Chiesa cattolica. Dalla ricostruzione storiografica sarebbe nato da una ricca famiglia napoletana di origini siracusane che pare forse imparentata con quella di Santa Lucia.

Sant’Agnello impiegò l’eredità dei genitori in opere caritatevoli e per la costruzione di un ospedale

Nonostante i genitori, Federico e Giovanna, gli potessero garantire una vita agiata Agnello decise di vivere da eremita in una grotta vicino la cappella dedicata alla Madonna che negli anni è stata dedicata a Santa Maria Intercede diventando, infine, Sant’Agnello Maggiore. Alla morte del padre e della madre ereditò le loro fortune che l’eremita seguendo il suo spirito misericordioso utilizzò le risorse per opere caritatevoli e per la costruzione di un ospedale per i poveri sofferenti.

Il suo impegno verso i bisognosi fecero crescere la sua popolarità tra i napoletani che si rivolsero a lui durante l’invasione longobarda nella speranza che la città fosse risparmiata. Agnello apparve a difesa della città portando nella mano destra il vessillo della Croce. Per sfuggire alla grande popolarità decise di lasciare Napoli recandosi a Monte Sant’Angelo.

A difesa di Napoli durante l’invasione longobarda con il vessillo della Croce sulla mano destra

Quando rientrò nella città di origine divenne agostiniano e sacerdote del monastero di San Gaudioso del quale divenne abate. Morì all’età di 61 anni e le sue reliquie sono sepolte nella chiesa Sant’Agnello Maggiore a Caponapoli. Un comune della penisola sorrentina, Sant’Agnello, prende il nome dal Santo al quale sono state dedicate una chiesa ed una statua nella piazza principale.

Secondo la tradizione Sant’Aniello è protettore delle partorienti ed ogni anno a Sant’Agnello si rinnova il pellegrinaggio delle donne incinte.

Sant’Agnello patrono delle partorienti

Significato del nome. Aniello, variante di Agnello, trae origine dal latino agnellus che significa “agnello”, simbolo del sacrificio di Gesù, derivato a sua volta dal greco ànghelos, ovvero “messaggero”. Era un nome molto apprezzato dai cristiani per via del riferimento ad agnus, uno degli appellativi di Cristo. La variante femminile è Anella.

Buon onomastico Aniello, immagini da inoltrare su WhatsApp e social

Oggi 14 dicembre, in occasione della ricorrenza di Sant’Agnello in tanti cercheranno di sorprendere i propri cari, gli amici e i colleghi di lavoro con messaggi originali, significativi o divertenti per augurare buon onomastico Aniello. Di seguito alcune immagini, video e gif da inoltrare su WhatsApp e sui social oggi 14 dicembre per gli auguri di buon onomastico.