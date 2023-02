Abby Choi, l’influencer fatta a pezzi: i resti nel congelatore, arrestati l’ex e i suoceri

Uccisa, fatta a pezzi con alcune parti che sono state nascoste nel congelatore. Nelle ultime ore sono emerse ulteriori dettagli sull’orribile omicidio della ricca influencer Abby Choi, scomparsa mercoledì 22 febbraio e ritrovata smembrata due giorni dopo in un’abitazione recentemente affittata dall’autore del macabro delitto.

Abby Choi

Abby Choi, i resti dell’influencer scomparsa ad Hong Kong ritrovati in un congelatore

Particolare che fa pensare ad un omicidio preterintenzionale con gli inquirenti che hanno già individuato i presunti responsabili. La polizia di Hong Kong, dove viveva Abby Choi, ha tratto in arresto Alex Kwong, l’ex marito. Con lui sono finiti in manette il suocero, la suocera e il cognato che sono comparsi in tribunale lunedì 27 febbraio con i giudici che hanno confermato la misura cautelare.

Gli inquirenti durante le attività di indagini hanno trovato macchie di sangue nell’auto della vittima. Il movente economico resta la pista privilegiata dagli inquirenti con una possibile disputa su una cifra che si avvicina a 13 milioni di euro. Resta da comprendere se l’omicidio si sia consumato nell’appartamento nello sfarzoso distretto di Tai Po o nell’appartamento dove sono stati trovati i resti, tra cui la testa, nel congelatore.

La copertina de L’Officiel per Abby Choi

In manette l’ex, i suoceri e il cognato: la pista del movente economico con una cifra da capogiro in ballo

L’influencer era molto conosciuta ed aveva conquistato la ribalta non solo per il suo grandissimo seguito sui social network, in particolare su Instagram. Pochi giorni prima del delitto la rivista L’Officiel aveva dedicato la copertina ad Abby Choi, condivisa anche sul profilo social: “From Hong Kong to Paris: L’Officiel Monaco Digital Cover Star Abby Choi”.

Secondo Singapore Strait Times, Choi proveniva da una ricca famiglia cinese con un patrimonio netto di circa 100 milioni di dollari di Hong Kong, per un valore di circa 12 milioni di euro. Si sa che dieci anni fa, all’età di 18 anni, ha sposato il modello cinese Alex Kwong (28 anni), dal quale ha avuto due figli.

La coppia si è lasciata, ma è rimasta in contatto. È stata lei a sostenere finanziariamente lui e la sua famiglia, tra l’altro, fornendo loro un alloggio in un lussuoso appartamento. Ha anche aiutato il suo ex cognato, Anthony Kwong (31 anni), a comprare una casa.