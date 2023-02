GF Vip eliminato 27 febbraio, i sondaggi che fanno tremare i Donnalisi

Chi sarà l’eliminato della puntata del 27 febbraio del GF Vip. Al televoto ci sono diversi discussi protagonisti di questa edizione del reality show di Canale 5.

Gf Vip eliminato 27 febbraio, in sette rischiano l’eliminazione

Per quattro la nomination è scattata come provvedimento disciplinare per aver staccato l’audio ambientale nel van e per una serie di affermazioni pesanti. Edoardo Tavassi, Edoardo Donnamaria, Micol Incorvaia e Nicole Murgia i nomi cerchiati in rosso dagli autori e con i quali Alfonso Signorini ha avuto un confronto nel corso dell’ultima puntata. Con loro sono a rischio eliminazione Oriana Marzoli, Nikita Pelizon e Antonella Fiordelisi.

Secondo i sondaggi di pagine web e siti che si occupano del GF Vip il duello si restringerebbe a due vipponi con uno tra Nicole Murgia ed Edoardo Donnamaria a rischio eliminazione. Le quotazioni del volto di Forum sono in picchiata dopo gli ultimi accadimenti e nel corso della puntata del 27 febbraio potrebbe lasciare definitivamente il reality show di Canale 5 per la delusione dei Donnalisi.

Sondaggi eliminato: Edoardo Donnamaria rischia di dire addio al GF Vip

Del resto negli ultimi giorni ha manifestato più segnali di insofferenza provocati dall’altalenante rapporto con Antonella. Tra l’altro Alfonso Signorini ha già anticipato che si occuperà dell’avvicinamento del trentenne a Nicole Murgia oltre che delle nuove indiscrezioni su quanto accaduto nel van nei giorni scorsi.