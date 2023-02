Adesca fashion blogger che le somiglia e la uccide in Germania per prendere il suo posto

Una donna tedesco-irachena di 23 anni è accusata di aver ucciso una fashion blogger algerina che le somigliava dopo averla conosciuta online. L’obiettivo era prendere il suo posto e cambiare vita.

Germania, Sharaban K ha ucciso con un complice la coetanea Khadidja O attirandola in una trappola

Per la polizia di Ingolstadt (Germania) si tratta di un caso singolare con la 23enne estetista Sharaban K che ha architettato un piano subdolo per inscenare la sua morte con l’obiettivo di allontanarsi dalla sua famiglia prendendo l’identità di una ragazza conosciuta su Instagram dopo una meticolosa ricerca.

La giovane, infatti, aveva cristallizzato una serie di profili di giovani che per caratteristiche fisiche potevano sembrare il suo alter ego rendendo così credibile il suo decesso. Il disegno criminale ha iniziato a prendere forma quando ha notato che Khadidja O, coetanea originaria di Heilbronn, era praticamente una sua sosia. Altre donne si erano rifiutata di incontrare l’estetista che era riuscita a convincere la fashion blogger a vedersi per un’importante offerta di cosmetici. Sharaban K è andata a prenderla nel suo appartamento con Sheqir K, un 23enne kosovaro suo complice.

L’estetista 23enne voleva prendere il posto della fashion blogger per allontanarsi dalla sua famiglia

Durante il tragitto in auto con una scusa sono riuscita a farla scendere in mezzo ad un bosco, tra Heilbronn e Ingolstadt, e l’hanno pugnalata a morte. La vittima è stata poi caricata sul sedile posteriore della loro Mercedes per poi rientrare a Ingolstadt e parcheggiare l’auto in una tranquilla zona residenziale sulle rive del Danubio dove è stata scoperta dai genitori di Sharaban K poco prima della mezzanotte del 16 agosto 2022. Quest’ultimi, straziati dal dolore, erano convinti che la figlia fosse morta. Secondo i riscontri dall’autopsia gli aggressori hanno inferto almeno 50 coltellate per rendere irriconoscibile il volto.

Dagli esami, però, è emerso che la ragazza rinvenuta nell’auto non era l’estetista e dopo una complessa attività di indagine è stata identificata nella fashion blogger algerina. Dopo mesi di intensa attività investigativa e verifiche sugli account social di Sharaban K si è arrivati alla ricostruzione del subdolo delitto con l’estetista e il suo complice che sono stati tratti in arresto tra il 26 e il 27 gennaio.

La vittima è stata pugnalata 50 volte per sfigurarla, i genitori di Sharaban erano convinti che fosse morta

La coppia ora rischia l’ergastolo. Sembra che la 23enne estetista abbia pianificato il terribile delitto per allontanarsi da una famiglia invadente. “Il giorno in cui abbiamo trovato il corpo non c’era nulla che ci preparasse a d uno sviluppo del genere.” – ha riferito il portavoce del procuratore di Ingolstadt (Baviera, Germania).