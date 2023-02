Finge di avere un tumore e raccoglie 37000 dollari: arrestata per truffa 19enne in Iowa

Ha finto di avere un tumore al pancreas ed ha avviato una raccolta fondi GoFundMe per sostenere le spese per affrontare le cure. La 19enne Madison Marie Russo è stata arrestata con l’accusa di truffa il 23 gennaio dopo che i medici hanno accertato che stava fingendo una diagnosi di cancro allo stadio 2. Al momento della misura restrittiva aveva raccolto 37000 dollari.

Madison Marie Russo aveva fatto credere su TikTok di avere un tumore al pancreas

La donna, originaria dell’Iowa, aveva raccontato su TikTok di avere un tumore delle dimensioni di un pallone da calcio. L’appello era diventato virale ed aveva commosso gli americani. La giovane sosteneva anche di avere una leucemia linfoblastica acuta. Dopo una serie di segnalazioni le autorità hanno anche scoperto che Russo stava rubando foto dai social media dei malati di cancro e le usava come sue.

Inoltre in nessuno dei centri specializzati da Madison Marie Russo sono state rinvenute cartelle cliniche a suo nome che attestavano cure per cancro o tumori. È stata accusata di furto con l’inganno e rischia fino a 10 anni di carcere. Ha versato la cauzione di 10.000 dollari lo stesso giorno in cui è stata arrestata.

La 19enne dell’Iowa rubava foto dai social di malati di cancro, aveva accettato denaro da 439 donatori

La polizia ha ottenuto un mandato di perquisizione per l’appartamento di Russo a Bettendorf dove hanno trovato un sacchetto di carta marrone con forniture mediche, un’asta per fleboclisi con una pompa piena di batuffoli di cotone, scatole di medicazione trasparente, parrucche e una ricetta per farmaci per la nausea intestata ad un suo parente. Madison Marie Russo aveva accettato denaro da 439 donatori.

La giovane aveva raccontato sui social che la sua odissea era iniziata nel febbraio 2022 quando aveva ricevuto una telefonata con la “terribile diagnosi” mentre frequentava un corso alla St. Ambrose University.