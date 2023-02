Chi sono gli ex che entrano al GF Vip, il tweet sul profilo di Antonella Fiordelisi: ‘Disumano’

Chi sono gli ex che da lunedì 6 febbraio potrebbero entrare nella casa del GF Vip. Nel corso dell’ultima puntata del reality show Alfonso Signorini ha ufficializzato che Ivana Mrazova rientrerà nella casa più spiata dagli italiani per comprendere se c’è la possibilità di riprovarci con l’ex Luca Onestini che in queste settimane ha avuto parole dolcissime per lei. “Pensavo che sarebbe stata la donna della mia vita, la madre dei miei figli”.

Oltre ad Ivana Mrazova potrebbe entrare nella casa Gianluca Benincasa, ex di Antonella: tweet al vetriolo

Con lei potrebbe entrare Gianluca Benincasa che già aveva fatto capolino in casa per confrontarsi con Antonella Fiordelisi. Durante il faccia a faccia il salernitano il mental coach non ha nascosto di aver sofferto per la fine della love story con l’ex schermitrice che aveva riservato alcune frecciatine al padre della vippona. “”I genitori l’hanno influenzata. Io ho avuto difficoltà a farmi accettare. Poi hanno fatto finta che non esistessi e hanno da subito approvato Edoardo Donnamaria”.

Stefano Fiordelisi aveva immediatamente replicato ed in queste ore sul profilo Twitter di Antonella Fiordelisi è stato condiviso un cinguettio di dissenso rispetto al possibile ingresso di Gianluca Benincasa. “Penso che dovremo alzare il livello di attenzione e sensibilita’ ulteriormente” cit. Pier Silvio Berlusconi In un momento cosi delicato per Anto, con i crolli emotivi che ha in questo periodo, è veramente disumano far entrare un ex ossessionato da lei”.

Chi sono gli ex che entrano al GF Vip, possibili ingressi di Matteo Diamante e Martina Nasoni

Oltre a Gianluca Benincasa potrebbero entrare nella casa del GF Vip, come riferito da Biagio D’Anelli, anche Matteo Diamante, ex di Nikita, e Martina Nasoni, ex di Daniele Dal Moro. Non resta che attendere le puntate del 6 e del 9 febbraio, quando tornerà il doppio appuntamento, per scoprire chi entrerà nella casa del GF Vip.