The Voice Senior, Dario Gay rivede Loredana Bertè e le dedica Mare d’inverno ma lei non si gira (VIDEO)

Ha partecipato a due edizioni del Festival di Sanremo agli inizi degli anni ’90 nella sezione Nuove proposte ed ha scritto per importanti artisti. Per scelta personale Dario Gay ha dovuto rivedere i suoi impegni con la musica ed ora lavora come impiegato comunale ma il desiderio di rimettersi in gioco l’ha spinto a presentarsi alle blind auditions di The Voice Senior.

“Se mi sono tirato indietro negli ultimi decenni è stato per scelta” – ha riferito l’artista durante la puntata del 1° febbraio del programma condotto da Antonella Clerici. “Ho sempre fatto musica e lavoro nel settore urbanistico, anche se non c’entra niente con la musica”. Il 62enne ha riferito che dei 4 giudici conosce molto bene Loredana Bertè.

“L’ho conosciuta abbastanza bene, ci siamo fatti tante risate, poi ci siamo persi di vista perché la vita ci porta a fare delle scelte di un certo tipo, almeno nel mio caso. Comunque ho un bellissimo ricordo di Loredana”. Dario Gay ha spiegato di essersi allontanato dalla musica anche per questioni personali. “Il mio compagno prima, poi mia madre e mio padre che ha problemi di memoria pesanti. Occupandomi di loro ho fatto cose più in sordina“.

Sul palco di The Voice Senior si è esibito con il brano di Enrico Ruggeri, cantato da Loredana Bertè, il Mare d’inverno ma l’artista calabrese non si è girata. “Lui lo conosco, è Dario Gay. Ci conosciamo da tanto, lui cantava. Scusa, non mi sono girata perché per me questa è una canzone speciale.

Secondo me va cantata in maniera più intima, un po’ parlata… Hai messo troppa foga, devi togliere un po’. Questo è il segreto di questa canzone”. Dall’altra parte Dario Gay ha riferito di essere felice di rivederla. “Non sai quanto. Ho fatto questa canzone per omaggiare nel mio piccolo te ed Enrico Ruggeri”.

La versione di Mare d’Inverno di Dario Gay è stata apprezzata da Gigi D’Alessio e da I Ricchi e Poveri. “Per un sogno che avevo da tempo e per una grande stima scelgo Gigi” – ha riferito il 62enne cantante milanese al termine dell’esibizione a The Voice Senior.