Omicidio Santo Romano, la fidanzata: ‘Estraneo alla lite, intervenuto per difendere un amico’

“Quella di Santo non può restare una morte così, di quelle di cui ci si dimentica subito. Per me non è morto e non permetterò che il suo nome vada ad allungare una lista infinita di tragedie” assurde. Lo ha detto, in un’intervista su La Repubblica, Simona, la fidanzata di Santo Romano, il 19enne che nella notte tra venerdì e sabato è stato ucciso con un colpo di pistola da un minorenne a San Sebastiano al Vesuvio, in provincia di Napoli.

“Non è solo un nome su un elenco. Lui è tantissime altre cose e il suo sacrificio deve aiutare a fare la differenza. Voglio che tutti siano al suo funerale, ci deve essere una risonanza enorme perché

Santo lo merita capire era e che cosa ha fatto Voleva difendere un amico Lui non c’entrava nulla con la scarpa calpestata: era estraneo alla lite, non meritava una fine così” – ha aggiunto la giovane.

Quella sera “è accaduta che ancora una volta Santo ha dimostrato di essere quello che era: un uomo che si prendeva cura degli altri. Non era stato coinvolto nel litigio, ma era intervenuto per aiutare l’amico. ‘Dai basta così, non è successo niente’, ha detto a quel ragazzo, invece quello l’ha ucciso. Ma si può morire così? Si può ammazzare per una scarpa sporcata?” – chiede Simona.

Nel frattempo il 17enne in stato di fermo per l’omicidio di Santo Romano ha ammesso di aver sparato. In un primo momento avrebbe negato di essere il responsabile della morte del giovane di 19 anni ferito a morte a San Sebastiano al Vesuvio nella notte tra venerdì 1 e sabato 2 novembre. È ciò che trapela dagli inquirenti che indagano sul delitto del 19enne nel napoletano.

Al giovane i carabinieri sono risaliti visionando le immagini della videosorveglianza in zona, che mostrano una minicar che si allontana poco dopo l’esplosione dei colpi. Per l’individuazione del 17enne decisivo sono state anche le tante testimonianze raccolte