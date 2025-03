Nadia Rinaldi, dal tradimento choc alla trasformazione fisica: ‘Persi 86 chili’

Nadia Rinaldi

Negli ultimi mesi, Nadia Rinaldi è stata più volte ospite di Caterina Balivo nel programma La Volta Buona, dove ha condiviso dettagli del suo percorso di dimagrimento e riflessioni sulla sua vita privata. L’attrice, nota per la sua genuinità e sincerità, ha raccontato senza filtri il difficile percorso che l’ha portata a perdere 86 kg, passando da 150 kg a 64 kg.

Un percorso di dimagrimento lungo e difficile

Il dimagrimento di Nadia Rinaldi non è stato frutto di soluzioni rapide, ma il risultato di anni di sacrifici e disciplina. Contrariamente a quanto si possa pensare, la perdita di peso non è avvenuta in pochi mesi, ma ha richiesto costanza e impegno.

“Negli anni ho subito una grande trasformazione fisica, sono tornata con il peso nella norma. Io pesavo 150 kg e ora sono 64. È stato un percorso lungo, iniziato anni fa, ma molto lento”, ha spiegato l’attrice a La Volta Buona.

Una volta raggiunto il suo peso forma, Nadia ha deciso di sottoporsi a un intervento chirurgico per la rimozione della pelle in eccesso, affidandosi al chirurgo plastico Professor Lorenzetti, che l’attrice definisce il suo “stilista”.

Lo stile di vita sano

Oggi Nadia Rinaldi segue una dieta equilibrata e pratica movimento fisico regolarmente per mantenere i risultati raggiunti. Non nasconde, però, le difficoltà incontrate lungo il cammino, né le critiche subite in passato per il suo aspetto fisico.

“Sono stata bullizzata anche da colleghe. Mi dicevano che non potevo fare certi film perché la mia taglia non era prevista dagli sponsor dei costumisti”, ha ricordato con amarezza.

La trasformazione fisica di Nadia Rinaldi

Il tradimento dell’ex marito: un dolore difficile da dimenticare

A La Volta Buona, Nadia Rinaldi ha parlato apertamente del tradimento subito dall’ex marito, Francesco Toraldo. L’attrice ha raccontato di aver scoperto l’infedeltà a causa di lettere anonime, telefonate sospette e persino mazzi di fiori inviati da persone che desideravano che la relazione finisse.

“Non volevo crederci all’inizio. Tutti mi prendevano per una cretina. Dicevano che avevamo una bella storia, ma lui ha deciso di andare via. Non l’ho mai tradito, ero innamorata e speravo in una famiglia unita”, ha confessato con voce emozionata.

Nonostante il dolore, Nadia oggi preferisce concentrarsi sugli aspetti positivi della sua vita e sull’amore per la figlia nata dal matrimonio.

“Oggi, guardando indietro, non ho molti ricordi belli di quella relazione. L’unico dono prezioso che mi resta è mia figlia”, ha dichiarato, dimostrando la forza con cui ha affrontato quel periodo difficile.