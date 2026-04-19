Omicidio Vasto oggi: Andrea Sciorilli ucciso nel garage di casa
Un pomeriggio qualunque trasformato in tragedia a Vasto il 19 aprile. Andrea Sciorilli, 21 anni, è stato ucciso a coltellate nel garage del condominio dove viveva con i genitori. A fare la drammatica scoperta sarebbero stati proprio loro, trovandolo ormai senza vita.
Inutili i soccorsi del 118, arrivati insieme a Carabinieri, Polizia e Polizia locale. Per il giovane non c’era già più nulla da fare.
“Colpito più volte”: l’ipotesi della colluttazione
Le prime ricostruzioni parlano di un’aggressione violenta, avvenuta probabilmente al culmine di una colluttazione.
Cosa emerge dalle prime indagini
Andrea sarebbe stato raggiunto da diverse coltellate. Un attacco diretto, ravvicinato, che lascia pochi dubbi sulla natura dell’episodio: omicidio.
Gli investigatori mantengono il massimo riserbo, ma lavorano su ogni dettaglio per ricostruire la dinamica.
Il garage e il mistero: chi è entrato nel condominio
Il delitto si è consumato all’interno di un’area privata, in un condominio con recinto e cancello.
Un elemento che apre interrogativi importanti.
Chi è entrato nel garage? E soprattutto, Andrea conosceva il suo aggressore?
Sono queste le domande chiave su cui si stanno concentrando i Carabinieri del Reparto operativo di Chieti, supportati dalla Scientifica.
Testimonianze e telecamere: la caccia alla verità
L’indagine si muove su due fronti principali: le testimonianze e le immagini di videosorveglianza.
Le verifiche in corso
Gli investigatori stanno raccogliendo ogni elemento utile, ascoltando residenti e verificando eventuali telecamere presenti nella zona, una delle più frequentate della città.
Nel frattempo, l’area è stata isolata e i condomini fatti uscire per consentire tutti i rilievi.
“Un bravo ragazzo”: sgomento tra amici e conoscenti
La notizia ha colpito profondamente Vasto. Andrea Sciorilli era conosciuto, descritto da molti come un ragazzo tranquillo.
Qualcuno parla anche di frequentazioni recenti che potrebbero averlo esposto a contesti più complessi, ma al momento non ci sono conferme.
Resta solo lo shock per una morte violenta e improvvisa.
“Una notizia che sconvolge”: il messaggio del sindaco
Il sindaco Francesco Menna ha espresso il cordoglio della città.
“È una notizia che sconvolge e colpisce tutti noi”.
Un messaggio che riflette il clima di incredulità che si respira in queste ore.
“Serve riflettere”: l’allarme sulla violenza
Sull’episodio è intervenuta anche la vicesegretaria regionale della Lega, Sabrina Bocchino.
“La morte violenta di un giovanissimo deve farci riflettere”.
Un richiamo a un tema più ampio, quello della sicurezza e della violenza che colpisce sempre più spesso i giovani.
Sviluppi: indagini in corso, si cerca il responsabile
Le indagini proseguono senza sosta. Gli inquirenti stanno cercando di ricostruire gli ultimi movimenti di Andrea e individuare chi possa essere entrato nel garage.
Al momento non si esclude alcuna pista.
La città attende risposte, mentre il dolore per la morte di un ragazzo di 21 anni continua a crescere.