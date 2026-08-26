Oreste Sebastiani trovato morto in mare a Vieste: il 48enne di Ariano Irpino era scomparso da domenica

Oreste Sebastiani

Il corpo rinvenuto a Punta Lunga, sulla costa tra Vieste e Peschici. Poco distante è stata trovata anche la Fiat Punto dell’uomo, il riconoscimento è stato effettuato dai familiari

È di Oreste Sebastiani, 48 anni, residente ad Ariano Irpino, il corpo ritrovato in mare a Vieste, nel Foggiano. Il riconoscimento ufficiale è stato effettuato questa mattina dai familiari all’obitorio dell’ospedale di Vieste.

L’uomo risultava scomparso da domenica 23 agosto, quando si era allontanato volontariamente da casa utilizzando la propria automobile. Dopo la denuncia presentata ai carabinieri, in provincia di Avellino era stato attivato il piano provinciale per la ricerca delle persone scomparse.

Le ricerche fino alla pista verso Vieste

Le indagini e le ricerche avevano preso una direzione precisa nella giornata di ieri, dopo l’analisi delle immagini degli impianti di videosorveglianza presenti lungo le principali arterie stradali.

Dai filmati erano emersi elementi che avevano portato gli investigatori a ritenere che Sebastiani avesse lasciato la provincia di Avellino da solo, alla guida della propria Fiat Punto grigia, dirigendosi verso la provincia di Foggia.

La Prefettura di Avellino aveva quindi coordinato le attività di ricerca sulla base dei nuovi elementi raccolti.

Il ritrovamento a Punta Lunga

La svolta è arrivata quando la Capitaneria di porto di Vieste ha segnalato il ritrovamento di un corpo in mare nella zona di Punta Lunga, lungo la litoranea che collega Vieste a Peschici.

Nelle immediate vicinanze è stata individuata anche la Fiat Punto grigia utilizzata dal 48enne per il viaggio.

La salma è stata trasferita all’obitorio dell’ospedale di Vieste, dove questa mattina i familiari hanno effettuato il riconoscimento, confermando l’identità dell’uomo.

Restano ora da chiarire le circostanze della morte. Il ritrovamento del corpo in mare e dell’automobile nella stessa zona rappresentano gli elementi sui quali saranno concentrati gli ulteriori accertamenti.

Il ringraziamento della prefetta di Avellino

Dopo il ritrovamento, la Prefettura di Avellino ha fatto il punto sulle attività svolte. Questa mattina si è tenuta una nuova riunione di coordinamento alla luce delle novità emerse nelle ore precedenti.

La prefetta Franca Fico ha espresso il proprio ringraziamento a quanti hanno partecipato alle ricerche: «Desidero rivolgere un sentito ringraziamento alle forze di polizia e a tutti gli altri attori istituzionali che hanno preso parte alle ricerche».

La vicenda si è conclusa dunque con il riconoscimento del 48enne, mentre proseguono gli accertamenti per ricostruire gli ultimi spostamenti di Oreste Sebastiani e chiarire che cosa sia accaduto nella zona di Punta Lunga.