Dua Lipa verso Sanremo 2027: trattativa per la co-conduzione con Stefano De Martino, gli altri nomi in lizza

Dua Lipa e Stefano De Martino

La popstar britannica, già ospite all’Ariston nel 2020, sarebbe il grande colpo al quale starebbe lavorando il direttore artistico e conduttore del Festival

Dua Lipa potrebbe tornare sul palco dell’Ariston, ma questa volta con un ruolo molto diverso. La cantante britannica sarebbe infatti in trattativa per diventare co-conduttrice di una serata del Festival di Sanremo 2027, al fianco di Stefano De Martino, al suo debutto alla guida della manifestazione nella doppia veste di conduttore e direttore artistico.

A riferirlo è Adnkronos, secondo cui le trattative sarebbero già a buon punto. Per De Martino si tratterebbe di un nome di grande richiamo internazionale per il suo primo Sanremo.

Dua Lipa, dal palco dell’Ariston alla co-conduzione

Dua Lipa conosce già il pubblico dell’Ariston. La popstar era stata ospite del Festival nel 2020, nella prima edizione condotta e diretta da Amadeus.

In quell’occasione aveva portato sul palco “Don’t Start Now”, accompagnata da otto ballerine in una coreografia particolarmente spettacolare.

Sette anni dopo, l’ipotesi sarebbe quella di riportarla a Sanremo non soltanto come artista ospite, ma come protagonista della conduzione di una delle cinque serate.

Quale serata per Dua Lipa?

Al momento non ci sarebbero indicazioni ufficiali sulla serata alla quale potrebbe essere destinata la popstar.

Secondo quanto riferito da Adnkronos, le ipotesi comprenderebbero la serata inaugurale o la finale, appuntamenti tradizionalmente caratterizzati dalla presenza di grandi nomi dello spettacolo.

Non sarebbe esclusa neppure la nuova serata Performance, legata alla selezione del rappresentante italiano all’Eurovision Song Contest. Una possibilità che avrebbe anche un precedente: nel 2022 la società di Dua Lipa, Tap Music, aveva partecipato alla selezione del rappresentante britannico per la BBC.

Un altro elemento da considerare è l’agenda internazionale della cantante. A circa sei mesi dal Festival, infatti, non risultano al momento concerti calendarizzati in concomitanza con le date della manifestazione.

Sanremo 2027, De Martino prepara il suo debutto

Il Festival di Sanremo 2027 andrà in scena dal 16 al 20 febbraio al Teatro Ariston.

De Martino ha ricevuto ufficialmente l’investitura alla guida della manifestazione nell’ultima giornata di Sanremo 2026. Il largo anticipo rispetto alla nomina dei precedenti conduttori gli ha consentito di iniziare a lavorare per tempo alla costruzione del Festival, ma ha anche fatto partire molto prima il tradizionale mercato delle indiscrezioni.

E quella di Dua Lipa sarebbe soltanto una delle ipotesi emerse nelle ultime settimane.

Da Maria De Filippi a Brenda Lodigiani

Tra i nomi circolati c’è anche quello di Maria De Filippi, che potrebbe tornare sul palco dell’Ariston nel ruolo di co-conduttrice di una serata.

La sua eventuale presenza avrebbe anche un significato particolare per De Martino: il conduttore ha infatti iniziato la propria carriera televisiva proprio ad Amici, il talent show di Canale 5 che lo lanciò nel 2009.

Un altro nome indicato da Adnkronos è quello di Brenda Lodigiani, presenza già familiare al pubblico di De Martino grazie a Stasera tutto è possibile su Rai2.

Per Lodigiani, però, l’ipotesi sarebbe differente: non tanto la conduzione di una singola serata, quanto una presenza ricorrente durante il Festival, con interventi comici distribuiti nelle cinque serate.

Per ora, dunque, il nome più internazionale sul tavolo resta quello di Dua Lipa. La trattativa è in corso e, in assenza di un annuncio ufficiale Rai, il condizionale è d’obbligo.