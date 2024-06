Orrore in Indonesia, madre di 4 figli trovata nel ventre di un pitone (VIDEO)

Una donna è stata trovata morta nel ventre di un serpente dopo che questo l’ha aggredita e ingoiata nell’Indonesia centrale. La tragedia è stata confermata sabato 9 giugno da un funzionario locale.

Il marito della 45enne Farida e gli abitanti del villaggio di Kalempang, nella provincia del Sud Sulawesi, hanno fatto la scioccante scoperta venerdì 8 giugno all’interno del pitone reticolato, che misurava circa cinque metri. La donna, madre di 4 figli, era scomparsa il giorno prima dal villaggio Suardi Rosi. Il ritrovamento di alcuni oggetti personali della vittima hanno portato al tragico ritrovamento.

“É stato avvistato un pitone con una grande pancia” – ha spiegato il capo villaggio Suardi Rosi. “Hanno deciso di aprire lo stomaco del pitone. Non appena lo hanno fatto, la testa di Farida è stata immediatamente visibile. La donna è stata trovata completamente vestita all’interno del serpente” – la drammatica ricostruzione del ritrovamento della 45enne uccisa da un pitone in Indonesia.

L’anno scorso, i residenti nel distretto di Tinanggea, nel sud-est di Sulawesi, hanno ucciso un pitone di otto metri, che è stato trovato mentre strangolava e mangiava uno dei contadini di un villaggio. Nel 2018, una donna di 54 anni è stata scoperta morta all’interno di un pitone di sette metri nella città di Muna, anch’essa situata nel sud-est di Sulawesi.

Python swallows woman whole in Indonesia



In a horrifying incident, 50-year-old mother of four, Farida, was found eaten alive by a giant python in the village of Kalempang, South Sulawesi, Indonesia. Farida disappeared on June 6 while walking through woodland to sell food at a… pic.twitter.com/gSXShTlOwv